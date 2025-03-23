Армейские дрим-тим затаились перед плей-офф. Завершился регулярный чемпионат КХЛ

Паузы пошли им на пользу, особенно Голдобину, который в концовке чемпионата забивал в последних пяти играх. Его голы помогли «Спартаку» впервые в истории выиграть дивизион Боброва и второй год подряд обеспечить себе преимущество в первом раунде плей-офф. По сравнению с предыдущим годом также вышли на новый уровень Ансель Галимов и Александр Пашин. Уязвимым для «Спартака» местом является то, что в клубе так и не смогли найти еще одного качественного защитника. Из пришедших в «Спартак» летом трех легионеров удачно проявил себя только Адам Ружичка.