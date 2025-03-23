Армейские дрим-тим затаились перед плей-офф. Завершился регулярный чемпионат КХЛ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Регулярный сезон Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился ожидаемой победой ярославского «Локомотива». Хуже, чем предполагалось, выступили проведшие перед этим сезоном масштабную селекцию петербургский СКА и московский ЦСКА — они не получат преимущества домашних стен в первом раунде плей-офф, который стартует 26 марта.
Столичные армейцы перед сезоном вернули из-за океана ряд игроков, на которых у них были права. Из них стоит выделить имевших опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дениса Гурьянова, Руслана Исхакова, воспитанника клуба Дмитрия Саморукова. Иван Просветов должен был закрыть позицию вратаря после отъезда в НХЛ Ивана Федотова. Сергея Федорова, приведшего ЦСКА к двум Кубкам Гагарина подряд и потерявшего интерес к работе главным тренером на фоне усталости, сменил отдыхавший год Илья Воробьев.
На презентации команды президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил о том, что в Москве собралась дрим-тим (команда-мечта). Однако новички, которые составили костяк этой команды, столкнулись с проблемой адаптации к КХЛ после возвращения. Сыгранной выглядела тройка в составе Виталия Абрамова, Прохора Полтапова и Максима Соркина, которые играли в ЦСКА уже не первый сезон. Но и она долго не могла тянуть остальную команду, а в середине февраля из-за травмы выбыл до конца сезона и Абрамов.
В начале октября ЦСКА потерпел два крупных поражения подряд — от магнитогорского «Металлурга» (0:7) и челябинского «Трактора» (0:4). На пресс-конференцию после матча с «Металлургом» Воробьев пришел только через полтора часа после окончания встречи, что говорило о масштабном разборе полетов. ЦСКА также проиграл четыре поединка из шести принципиальному сопернику — московскому «Спартаку», с начала января последовали пять поражений в шести играх, причем в трех из них — с минским «Динамо», пекинским «Куньлунем» и омским «Авангардом» — армейцы также не сумели поразить ворота соперника.
Концовка регулярки также оказалась неудачной для ЦСКА — четыре поражения в последних пяти играх. Несмотря на победу в последней игре над подмосковным «Витязем» (2:1), судьба армейцев была уже не в их руках — победа минчан над «Сочи» оттеснила ЦСКА на пятое место. Армейцы начнут серию с минским «Динамо», которому они уступили все четыре матча в сезоне, в гостях. Минчане же впервые в своей истории вошли в четверку лучших команд Западной конференции.
Вратарская нестабильность СКА
После летнего усиления в лице трехкратных обладателей Кубка Гагарина Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, а главное, звезд НХЛ Никиты Зайцева и Евгения Кузнецова ожидалось, что лидирующие позиции вернет себе и СКА, который в прошлом году вылетел во втором раунде. В середине сентября в Санкт-Петербург приехал и бывший защитник «Каролины» Тони Деанджело.
Однако по ходу сезона СКА настиг ряд безвыигрышных серий, самая чувствительная из которых пришлась на конец февраля — начало марта (семь матчей без побед). Как в прошлом сезоне, главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг обращал внимание на обилие травмированных игроков в своей команде: из-за повреждений выбывали один из лучших защитников страны Александр Никишин, Арсений Грицюк и, наконец, Кузнецов. 32-летний форвард из-за травм, в том числе из-за сотрясения мозга, пропустил январь и начало февраля, а потом период с конца февраля по конец марта.
Деанджело, несмотря на то что стал вторым по результативности защитником в СКА, не вписался в игру команды, и с ним был расторгнут контракт. Еще одним уязвимым местом у петербургских армейцев стала игра вратарей. Лучшего вратаря КХЛ 2023 года Никиту Серебрякова, не попадавшего в основу, обменяли в «Авангард», где он обрел себя. Пара голкиперов в лице молодых Артемия Плешкова и Егора Заврагина не отличается стабильностью, что показали частые замены по ходу игр.
Седьмое место СКА в Западной конференции, по сравнению со вторым в прошлом году, должно огорчать болельщиков команды. Однако многие говорят, что армейцы могут собраться и накопить сил, чтобы выплеснуть их на соперника именно в плей-офф. К тому же стоит ждать и шедевров от юного Ивана Демидова, которого по окончании сезона ждут в «Монреале».
Моторыгина бросят под СКА
СКА стал лидером регулярного сезона по количеству заброшенных шайб (236). В тройке по этому показателю находится и «Спартак» (221), который был лучшим по количеству голов в прошлом сезоне. Красно-белые сохранили прошлогодний костяк, включая звено в составе Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина, которое забивало львиную долю голов в сезоне-2023/24. В завершившемся регулярном чемпионате эту тройку настиг спад, в результате чего игроков распределяли по другим звеньям, а порой им и вовсе давали отдыхать.
Паузы пошли им на пользу, особенно Голдобину, который в концовке чемпионата забивал в последних пяти играх. Его голы помогли «Спартаку» впервые в истории выиграть дивизион Боброва и второй год подряд обеспечить себе преимущество в первом раунде плей-офф. По сравнению с предыдущим годом также вышли на новый уровень Ансель Галимов и Александр Пашин. Уязвимым для «Спартака» местом является то, что в клубе так и не смогли найти еще одного качественного защитника. Из пришедших в «Спартак» летом трех легионеров удачно проявил себя только Адам Ружичка.
Отметилось стабильностью и московское «Динамо», которое второй год подряд завершило регулярный сезон в лидерах Западной конференции (в прошлом году бело-голубые выиграли чемпионат). Во многом это произошло благодаря отлаженным взаимодействиям в атаке, включая и игру в неравных составах в исполнении Никиты Гусева, Седрика Пакетта и пришедшего в декабре из «Трактора» Дилана Сикьюры. Нельзя не забывать и о пришедшем из «Каролины» Максиме Комтуа, который добавил бело-голубым энергии.
На результат «Динамо» не повлиял уход спортивного директора Алексея Сопина, формировавшего эту команду. Болельщики бело-голубых могут тревожиться только за предстоящую непредсказуемую серию со СКА и за то, будет ли готов к такому противостоянию Максим Моторыгин, который при травмированном Владиславе Подъяпольском станет основным голкипером. Бело-голубые могли и не допустить серию игр со СКА, если бы в последнем матче не уступили череповецкой «Северстали», которая, как и год назад, сыграет со «Спартаком».
Порадовал ярославских болельщиков своей стабильностью «Локомотив». Команда практически сохранила состав, с которым играла в финале плей-офф прошлого года, добавив туда таких опытных игроков, как Рихард Паник и Байрон Фрэз. Нельзя не сказать и об Александре Радулове, который также должен добавить опыта молодой ярославской команде.
В течение сезона железнодорожники не проигрывали больше двух игр подряд, пока у других конкурентов был спад, и впервые в истории стали чемпионами регулярки. В первом раунде их ждет отличающееся своей нестабильностью второй год подряд нижегородское «Торпедо».
Рекорды Шипачева и Ливо
Помимо СКА и «Спартака», в тройку команд по количеству заброшенных шайб в регулярке вошел и «Трактор» (223), главный тренер которого канадец Бенуа Гру качественно улучшил игру челябинцев. Сказались и летние приобретения — «Трактор» усилил позицию центрального нападающего, взяв Александра Кадейкина и Андрея Светлакова, а перед трансферным дедлайном и Василия Глотова из СКА. Практически весь чемпионат «Трактор» находился в лидерах регулярки.
Кроме «Трактора», никто из клубов, поменявших перед сезоном или по ходу него главных тренеров, не вошел в первую четверку команд Восточной конференции. Немало очков по ходу сезона потерял «Авангард», прежде чем там решились на смену главного тренера и назначили канадца Ги Буше. Февраль показал, как «Авангард» прибавил: омичи набрали очки в 18 из последних 19 матчей, и хоть они не поднялись выше шестого места, но показали, как готовы к плей-офф. В первом раунде «Авангард» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом», у которого из-за травмы не выступает пока один из лучших игроков прошлого года Данила Юров.
Стоит отметить, что попал в плей-офф «Адмирал» — владивостокский клуб год назад продлил контракт с нынешним главным тренером команды Леонидом Тамбиевым, несмотря на неудачный прошлый сезон. «Адмирал» попал в первую восьмерку благодаря в том числе и слабости нижнекамского «Нефтехимика», который в ключевом матче был разгромлен тольяттинской «Ладой» (1:7). Нижнекамцы же не вышли в плей-офф второй год подряд.
В целом же состав неудачников сезона оказался предсказуемым: неплохо местами игравшие «Куньлунь», «Витязь» и «Сочи», а также «Лада» и хабаровский «Амур». Провалился астанинский «Барыс», который по ходу сезона сменил руководство клуба и расторг контракты практически со всеми легионерами, которые давали бы качество. Присутствие же дорогих по рынку Антона Бурдасова и Дамира Жафярова астанинцам не помогло, а будущее «Барыса» с таким качеством игры в КХЛ становится туманным.
Не обошлось и без рекордов. В октябре нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей, побив рекорд защитника Евгения Бирюкова. В конце октября Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам в лиге.
Завершившийся сезон позволил раскрыться еще одной звезде лиги — Джошуа Ливо из уфимского «Салавата Юлаева». 20 марта Ливо повторил рекорд Мозякина по количеству заброшенных шайб в одном сезоне КХЛ (48), а в предпоследний день канадец обошел Мозякина. При этом пока никому в истории лиги не удалось добраться до рубежа в 50 голов, и Ливо был наиболее близок к этому.