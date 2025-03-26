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«Ак Барс» победил «Автомобилист» в первом матче плей-офф КХЛ

Казанский клуб победил в гостях со счетом 4:1. Второй матч серии пройдет 28 марта.

Источник: ТАСС

Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (16-я минута), Александр Барабанов (21), Никита Лямкин (34) и Артем Галимов (59). У проигравших отличился Александр Шаров (57).

Следующий матч состоится в Екатеринбурге 28 марта.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — шестое. В очный встречах в нынешнем сезоне у казанцев было три победы при одном поражении.

Ранее 26 марта свой первый матч плей-офф проиграл магнитогорский «Металлург», уступив омскому «Авангарду» (1:4). Также в среду играют пары «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) и «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва).

Автомобилист
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
(Евгений Аликин, Евгений Аликин)
Тимур Билялов
1-й период
11:30
Дмитрий Яшкин
14:34
Максим Осипов
15:58
Алексей Пустозеров
(Ник Петан, Никита Лямкин)
2-й период
20:10
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
32:32
Степан Хрипунов
32:41
Кирилл Воробьев
34:45
Никита Лямкин
(Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов)
37:01
Командный штраф
3-й период
46:47
Ник Эберт
46:53
Ник Петан
54:29
Эрик О`Делл
55:40
Артемий Князев
56:52
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Даррен Дитц)
58:14
Артем Галимов
Статистика
8
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит