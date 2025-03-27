«Адмирал» повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором»

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое. Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Адмирала». Второй матч противостояния пройдет 29 марта в Челябинске.