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«Адмирал» повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором»

Владивостокская команда в первом матче одержала победу со счетом 5:4.

Источник: https://vk.com/hcadmiral

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта. /ТАСС/. «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:4 обыграл челябинский «Трактор» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шевченко (3-я минута), Шэйн Принс (10), Егор Петухов (23), Даниил Гутик (34) и Аркадий Шестаков (46). У проигравших отличились Остап Сафин (28, 60), Чарльз Робинсон (33) и Виталий Кравцов (49). После четвертой пропущенной шайбы вратарь «Трактора» Зак Фукале был заменен на Сергея Мыльникова.

По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое. Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Адмирала». Второй матч противостояния пройдет 29 марта в Челябинске.

Трактор
4:5
0:2, 2:2, 2:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
27.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Леонид Тамбиев
Вратари
Закари Фукале
(Сергей Мыльников, Сергей Мыльников)
Андрей Мишуров
1-й период
02:17
Александр Шевченко
(Иван Муранов, Либор Шулак)
09:08
Шейн Принс
(Дмитрий Завгородний, Джек Родуолд)
12:08
Шейн Принс
19:26
Либор Шулак
2-й период
20:38
Никита Коростелев
22:28
Егор Петухов
(Либор Шулак, Даниил Гутик)
23:51
Илья Николаев
27:34
Остап Сафин
(Василий Глотов, Семен Дер-Аргучинцев)
32:28
Бадди Робинсон
(Григорий Дронов, Логан Дэй)
33:31
Даниил Гутик
(Степан Старков, Георгий Солянников)
34:15
Джек Родуолд
3-й период
43:26
Сергей Телегин
45:06
Аркадий Шестаков
(Шейн Принс, Либор Шулак)
46:24
Артем Блажиевский
46:36
Георгий Солянников
47:12
Семен Ручкин
48:19
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов, Григорий Дронов)
59:04
Остап Сафин
(Александр Кадейкин)
Овертайм
60:00
Бадди Робинсон
Статистика
10
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит