«Адмирал» повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором»

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта. /ТАСС/. «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:4 обыграл челябинский «Трактор» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шевченко (3-я минута), Шэйн Принс (10), Егор Петухов (23), Даниил Гутик (34) и Аркадий Шестаков (46). У проигравших отличились Остап Сафин (28, 60), Чарльз Робинсон (33) и Виталий Кравцов (49). После четвертой пропущенной шайбы вратарь «Трактора» Зак Фукале был заменен на Сергея Мыльникова.
По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое. Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Адмирала». Второй матч противостояния пройдет 29 марта в Челябинске.