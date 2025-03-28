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«Автомобилист» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Екатеринбургская команда выиграла второй матч со счетом 4:3.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шаров (12-я минута), Ник Меркли (20), Брукс Мэйсек (24) и Алексей Бывальцев (46). У проигравших отличились Степан Фальковский (30), Кирилл Семенов (44) и Дмитрий Яшкин (47).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Первый матч завершился победой «Ак Барса» (4:1). Третья игра противостояния состоится 30 марта в Казани. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — пятое.

Автомобилист
4:3
2:0, 1:1, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11458 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
Тимур Билялов
1-й период
04:20
Александр Шаров
11:01
Александр Шаров
(Семен Кизимов, Брукс Мэйсек)
12:04
Дмитрий Яшкин
17:44
Никита Дыняк
19:29
Ник Меркли
(Анатолий Голышев, Алексей Бывальцев)
19:50
Митчелл Миллер
19:50
Митчелл Миллер
2-й период
23:12
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста)
25:57
Никита Трямкин
25:57
Никита Дыняк
29:09
Степан Фальковский
(Эрик О`Делл, Егор Коршков)
33:56
Никита Лямкин
34:34
Александр Шаров
3-й период
43:39
Кирилл Семенов
(Митчелл Миллер)
45:35
Алексей Бывальцев
(Даррен Дитц, Артем Каштанов)
46:20
Данил Романцев
46:29
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
47:56
Анатолий Голышев
51:27
Ник Петан
Статистика
10
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит