«Автомобилист» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Первый матч завершился победой «Ак Барса» (4:1). Третья игра противостояния состоится 30 марта в Казани. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — пятое.