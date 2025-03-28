«Автомобилист» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шаров (12-я минута), Ник Меркли (20), Брукс Мэйсек (24) и Алексей Бывальцев (46). У проигравших отличились Степан Фальковский (30), Кирилл Семенов (44) и Дмитрий Яшкин (47).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Первый матч завершился победой «Ак Барса» (4:1). Третья игра противостояния состоится 30 марта в Казани. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Ак Барс» — пятое.