«Трактор» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Адмирала»

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 2:1 обыграл владивостокский «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (27-я минута) и Артем Блажиевский (62). У проигравших заброшенной шайбой отметился Павел Шэн (23).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч команды проведут 31 марта во Владивостоке. По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое.
В прошлом сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв в серии ярославскому «Локомотиву» (0−4). «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.