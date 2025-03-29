Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трактор» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Адмирала»

Второй матч прошел в Челябинске и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Источник: КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 2:1 обыграл владивостокский «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (27-я минута) и Артем Блажиевский (62). У проигравших заброшенной шайбой отметился Павел Шэн (23).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч команды проведут 31 марта во Владивостоке. По итогам регулярного чемпионата «Трактор» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое.

В прошлом сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, проиграв в серии ярославскому «Локомотиву» (0−4). «Адмирал» занял 11-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Трактор
2:1
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Леонид Тамбиев
Вратари
Закари Фукале
Андрей Мишуров
2-й период
22:33
Павел Шэн
(Даниил Гутик)
26:29
Никита Коростелев
(Максим Шабанов)
3-й период
46:31
Дмитрий Завгородний
Овертайм
61:15
Артем Блажиевский
(Александр Кадейкин)
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит