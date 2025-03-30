Хоккеисты «Динамо» проиграли ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

После двух подряд побед «Динамо» на родном льду (5:2 и 5:3) команды переехали в Москву. Начало воскресного матча осталось за гостями: уже на второй минуте встречи точный бросок из правого круга вбрасывания нанес Крис Тирни. В следующем игровом отрезке зрители на «ЦСКА Арене» также увидели одну заброшенную шайбу, но на этот раз в исполнении «армейцев». Незадолго до ухода на перерыв «зубры» получили право на буллит, однако Тирни не сумел переиграть голкипера соперника — на табло сохранились равные цифры 1:1.