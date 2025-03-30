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Хоккеисты «Динамо» проиграли ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

После двух подряд побед «Динамо» на родном льду (5:2 и 5:3) команды переехали в Москву. Начало воскресного матча осталось за гостями: уже на второй минуте встречи точный бросок из правого круга вбрасывания нанес Крис Тирни. В следующем игровом отрезке зрители на «ЦСКА Арене» также увидели одну заброшенную шайбу, но на этот раз в исполнении «армейцев». Незадолго до ухода на перерыв «зубры» получили право на буллит, однако Тирни не сумел переиграть голкипера соперника — на табло сохранились равные цифры 1:1.

В заключительной трети динамовцы дважды оставались в меньшинстве, и оба раза хозяева сумели реализовать лишнего. За семь минут до финальной сирены москвичи довели разрыв в счете до крупного: отличился белорусский нападающий клуба Иван Дроздов, который был автором голевой передачи во второй результативной атаке ЦСКА. В итоге 1:4, подопечные Дмитрия Квартальнова терпят первую неудачу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится 1 апреля также в столице России, начало в 19.30. Пятая игра противостояния пройдет на «Минск-Арене» в четверг.

ЦСКА
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
Василий Демченко
1-й период
01:16
Крис Тирни
(Николас Мелош, Роберт Хэмилтон)
09:57
Роман Горбунов
13:12
Виталий Пинчук
2-й период
21:40
Егор Афанасьев
(Руслан Исхаков, Владислав Провольнев)
27:18
Максим Мамин
38:45
Крис Тирни
3-й период
41:38
Даниил Сотишвили
42:49
Руслан Исхаков
(Иван Дроздов)
52:02
Роман Горбунов
52:18
Егор Афанасьев
(Никита Нестеров, Иван Дроздов)
53:19
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов, Владислав Провольнев)
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит