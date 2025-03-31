СКА и «Динамо» выдали огненный матч! Эта серия заслуживает длиться долго

Во втором периоде зрители увидели фирменную «птичку» от Евгения Кузнецова. Алистров ушёл к лицевому борту и сделал перевод в центр, форвард хозяев обработал шайбу и с кистей резко бросил в ближнюю девятку. Это первый гол Жени за СКА в плей-офф. Более того, Кузнецов забросил первую шайбу в Кубке Гагарина за почти 12 лет — предыдущую нападающий оформил 7 апреля 2013 года ещё в форме «Трактора».