Роман Ротенберг высказался о поведении иностранных хоккеистов «Динамо»

«Я посмотрел момент — в конце третьего периода [канадский нападающий “Динамо”] Джордан Уил выбросил бутылку на лед. Представьте, если бы, например, [нападающий СКА] Евгений Кузнецов, играя в Национальной хоккейной лиге, вел себя, как иностранцы “Динамо”. Если бы мы себя вели так в Канаде или в США, я думаю, мы бы не вышли из этого дворца. Они должны понимать, что находятся в России, уважать страну», — сказал Ротенберг.