Роман Ротенберг высказался о поведении иностранных хоккеистов «Динамо»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Иностранные хоккеисты московского «Динамо» ведут себя неподобающим образом во время игр, им следует уважать правила поведения на льду в России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.
В понедельник СКА дома со счетом 5:3 обыграл «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Счет в серии стал 2−1 в пользу «Динамо».
«Я посмотрел момент — в конце третьего периода [канадский нападающий “Динамо”] Джордан Уил выбросил бутылку на лед. Представьте, если бы, например, [нападающий СКА] Евгений Кузнецов, играя в Национальной хоккейной лиге, вел себя, как иностранцы “Динамо”. Если бы мы себя вели так в Канаде или в США, я думаю, мы бы не вышли из этого дворца. Они должны понимать, что находятся в России, уважать страну», — сказал Ротенберг.