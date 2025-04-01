Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии здоровья Лямкина и Яшкина

«В плей-офф нет случайных команд, трудно назвать пару, где есть явный фаворит. У нас тоже серия напряжённая, не нужно дополнительных слов. Все профессионалы, и на каждый матч настрой предельный. Выходим побеждать, но не всегда всё получается. Идёт плей-офф, все понимают, насколько важен каждый матч. Порадовались — и надо начинать всё заново.



Каждый матч мы анализируем, смотрим на функциональное состояние игроков, и дальше уже будем двигаться по этой схеме. У каждого звена есть своя функция, с основной функцией звено Эрика О’Делла справляется, как и звено Кателевского.



Замалтдинов? Не всё происходит так, как мы хотим. Идёт плей-офф, это напряжённая серия. Сделали ставку на тех, кто начал матч. Лямкин? Никитой занимаются доктора, пока кажется, что ничего серьёзного. Яшкин? Я про сотрясение ничего не слышал», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.