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Третьяк: у ЦСКА в последнем матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо» не было команды

ЦСКА проиграл «Динамо» со счетом 2:6 в шестом матче серии.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки ЦСКА не выглядели командой в шестом матче ⅛ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета армейцев Владислав Третьяк.

ЦСКА проиграл «Динамо» со счетом 2:6 и в серии до четырех побед со счетом 2−4.

«Сегодня не тренер виноват, а вся команда была слабее. “Динамо” выглядело приличнее и в атаке, и в обороне, и в плане игры вратарей. Не скажу, что сыграл плохо Иван Просветов, просто у ЦСКА не было команды, — сказал Третьяк. — В четвертом матче команда показала хороший хоккей, несмотря на перевес у соперника по броскам. В большинстве своем в матчах “Динамо” выглядело солиднее, и я не видел сегодня команду, которая должна была дальше идти».

Третьяк рассказал о судьбе нынешнего тренерского штаба армейцев. «Сейчас руководство будет решать, оставлять тренеров или нет. Надо сейчас переварить это поражение, будет какой-то отчет, но, конечно, стоит признать, что это неудача. Для ЦСКА такой вылет два года подряд — это большое поражение. Я думаю, что после такой неудачи будет серьезный разбор».

Год назад ЦСКА в ранге действующего обладателя Кубка Гагарина под руководством Сергея Федорова проиграл в первом раунде серии плей-офф будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» (1−4).

ЦСКА
2:6
1:1, 0:1, 1:4
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
5.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9504 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов, Иван Просветов)
Василий Демченко
1-й период
03:27
Ксавье Уэлле
07:28
Максим Соркин
13:15
Николас Мелош
(Даниил Сотишвили, Илья Усов)
16:03
Денис Гурьянов
16:03
Ксавье Уэлле
19:50
Максим Соркин
(Колби Уильямс)
2-й период
24:45
Денис Гурьянов
27:25
Егор Бориков
(Николас Мелош, Илья Усов)
27:25
Фредрик Классон
27:25
Илья Усов
29:43
Ксавье Уэлле
35:24
Николас Мелош
3-й период
43:04
Джош Брук
(Сергей Кузнецов)
44:04
Егор Афанасьев
44:04
Иван Дроздов
44:25
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Джордан Гросс)
52:20
Егор Бориков
54:13
Брэйди Лайл
54:28
Владислав Провольнев
(Егор Афанасьев)
54:57
Владислав Провольнев
59:25
Александр Волков
(Ксавье Уэлле)
Статистика
14
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит