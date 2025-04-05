Третьяк: у ЦСКА в последнем матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо» не было команды

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки ЦСКА не выглядели командой в шестом матче ⅛ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета армейцев Владислав Третьяк.
ЦСКА проиграл «Динамо» со счетом 2:6 и в серии до четырех побед со счетом 2−4.
«Сегодня не тренер виноват, а вся команда была слабее. “Динамо” выглядело приличнее и в атаке, и в обороне, и в плане игры вратарей. Не скажу, что сыграл плохо Иван Просветов, просто у ЦСКА не было команды, — сказал Третьяк. — В четвертом матче команда показала хороший хоккей, несмотря на перевес у соперника по броскам. В большинстве своем в матчах “Динамо” выглядело солиднее, и я не видел сегодня команду, которая должна была дальше идти».
Третьяк рассказал о судьбе нынешнего тренерского штаба армейцев. «Сейчас руководство будет решать, оставлять тренеров или нет. Надо сейчас переварить это поражение, будет какой-то отчет, но, конечно, стоит признать, что это неудача. Для ЦСКА такой вылет два года подряд — это большое поражение. Я думаю, что после такой неудачи будет серьезный разбор».
Год назад ЦСКА в ранге действующего обладателя Кубка Гагарина под руководством Сергея Федорова проиграл в первом раунде серии плей-офф будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» (1−4).