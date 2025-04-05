Третьяк: у ЦСКА в последнем матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо» не было команды

«Сегодня не тренер виноват, а вся команда была слабее. “Динамо” выглядело приличнее и в атаке, и в обороне, и в плане игры вратарей. Не скажу, что сыграл плохо Иван Просветов, просто у ЦСКА не было команды, — сказал Третьяк. — В четвертом матче команда показала хороший хоккей, несмотря на перевес у соперника по броскам. В большинстве своем в матчах “Динамо” выглядело солиднее, и я не видел сегодня команду, которая должна была дальше идти».