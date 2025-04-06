СКА проиграл московскому «Динамо» и впервые с 2010 года не вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

«Динамо» выиграло серию до четырех побед со счетом 4−2. СКА в третий раз в истории не смог выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, ранее команда завершала участие в плей-офф КХЛ на стартовой стадии в 2009 и 2010 годах, уступив московскому «Спартаку» (0−3) и рижскому «Динамо» (1−3) соответственно. СКА является двукратным победителем Кубка Гагарина (2015, 2017).