СКА проиграл московскому «Динамо» и впервые с 2010 года не вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шестой матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой «Динамо» со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили (25-я и 60-я минуты), Максим Комтуа (42), Кирилл Адамчук (43) и Никита Гусев (46). У проигравших отличился Валентин Зыков (27, 30).
«Динамо» выиграло серию до четырех побед со счетом 4−2. СКА в третий раз в истории не смог выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, ранее команда завершала участие в плей-офф КХЛ на стартовой стадии в 2009 и 2010 годах, уступив московскому «Спартаку» (0−3) и рижскому «Динамо» (1−3) соответственно. СКА является двукратным победителем Кубка Гагарина (2015, 2017).
Московское «Динамо» стало шестым участником ¼ финала Кубка Гагарина. Ранее в четвертьфинал вышли победитель регулярного чемпионата ярославский «Локомотив», московский «Спартак», минское «Динамо», челябинский «Трактор» и омский «Авангард». Последние участники следующей стадии определятся в сериях «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) и «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск). На данный момент в обоих противостояниях счет 3−3, седьмые игры пройдут 7 и 8 апреля соответственно.
По итогам прошедшего игрового дня определилась первая пара в четвертьфинале. Путевку в полуфинал между собой разыграют «Трактор» и минское «Динамо», которое впервые сумело преодолеть первый раунд. Противостояние начнется двумя матчами в Челябинске.