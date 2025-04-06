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СКА проиграл московскому «Динамо» и впервые с 2010 года не вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

Шестой матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой «Динамо» со счетом 5:2.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА уступил московскому «Динамо» в серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шестой матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой «Динамо» со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили (25-я и 60-я минуты), Максим Комтуа (42), Кирилл Адамчук (43) и Никита Гусев (46). У проигравших отличился Валентин Зыков (27, 30).

«Динамо» выиграло серию до четырех побед со счетом 4−2. СКА в третий раз в истории не смог выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, ранее команда завершала участие в плей-офф КХЛ на стартовой стадии в 2009 и 2010 годах, уступив московскому «Спартаку» (0−3) и рижскому «Динамо» (1−3) соответственно. СКА является двукратным победителем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Московское «Динамо» стало шестым участником ¼ финала Кубка Гагарина. Ранее в четвертьфинал вышли победитель регулярного чемпионата ярославский «Локомотив», московский «Спартак», минское «Динамо», челябинский «Трактор» и омский «Авангард». Последние участники следующей стадии определятся в сериях «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) и «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск). На данный момент в обоих противостояниях счет 3−3, седьмые игры пройдут 7 и 8 апреля соответственно.

По итогам прошедшего игрового дня определилась первая пара в четвертьфинале. Путевку в полуфинал между собой разыграют «Трактор» и минское «Динамо», которое впервые сумело преодолеть первый раунд. Противостояние начнется двумя матчами в Челябинске.

СКА
2:5
0:0, 2:1, 0:4
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
6.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22998 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Артемий Плешков
(Артемий Плешков, Артемий Плешков)
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:32
Егор Римашевский
18:47
Андрей Педан
18:47
Дилан Сикьюра
2-й период
21:24
Максим Комтуа
24:06
Максим Джиошвили
(Артем Кудашов)
26:45
Валентин Зыков
(Андрей Педан)
29:34
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
29:34
Командный штраф
39:18
Андрей Педан
3-й период
41:29
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Антон Сизов)
42:41
Кирилл Адамчук
45:04
Сергей Плотников
45:04
Евгений Кузнецов
45:04
Даниил Пыленков
45:51
Никита Гусев
(Бреннан Менелл)
51:12
Командный штраф
59:06
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко, Максим Комтуа)
Статистика
8
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит