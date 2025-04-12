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«Трактор» победил минское «Динамо», забросив три шайбы на последней минуте

В Челябинске на стадионе Арена-Трактор имени Валерия Белоусова прошёл первый матч серии финала Кубка Гагарина 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный Трактор принимал на своём льду минское Динамо.

Источник: photo.khl.ru

Победу одержали хозяева со счётом 4:2. Таким образом, «Трактор» повёл в серии со счётом 1−0.

Счёт открыл форвард хозяев Александр Кадейкин на 43-й минуте встречи. На 49-й минуте Илья Усов сравнял счёт в матче. Минуту спустя Роман Горбунов вывел гостей вперёд. В течение последней минуты встречи Максим Шабанов сравнял счёт в матче, Виталий Кравцов вывел команду вперёд, а Артём Блажиевский установил окончательный счёт — 4:2.

Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости.

Трактор
4:2
0:0, 0:0, 4:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Василий Демченко
(Василий Демченко)
2-й период
31:20
Арсений Коромыслов
31:20
Вадим Шипачев
34:06
Логан Дэй
34:06
Даниил Липский
3-й период
40:22
Василий Демченко
42:23
Александр Кадейкин
(Андрей Светлаков, Стивен Кэмпфер)
45:45
Артем Блажиевский
48:19
Илья Усов
(Даниил Липский, Егор Бориков)
49:18
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
59:06
Максим Шабанов
(Андрей Светлаков, Владимир Ткачев)
59:24
Виталий Кравцов
(Василий Глотов)
59:28
Артем Блажиевский
(Андрей Светлаков, Бадди Робинсон)
Статистика
6
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит