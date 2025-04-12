«Трактор» победил минское «Динамо», забросив три шайбы на последней минуте

Счёт открыл форвард хозяев Александр Кадейкин на 43-й минуте встречи. На 49-й минуте Илья Усов сравнял счёт в матче. Минуту спустя Роман Горбунов вывел гостей вперёд. В течение последней минуты встречи Максим Шабанов сравнял счёт в матче, Виталий Кравцов вывел команду вперёд, а Артём Блажиевский установил окончательный счёт — 4:2.