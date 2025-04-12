«Трактор» установил два новых рекорда Кубка Гагарина, забив 3 гола за 22 секунды

Две шайбы челябинцев за 4 секунды стали рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина и повторением рекорда КХЛ. В 2023 году в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» голы Андронова и Принса также разделили всего четыре секунды.