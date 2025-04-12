«Трактор» установил два новых рекорда Кубка Гагарина, забив 3 гола за 22 секунды

Челябинцы показали невероятную скорострельность в концовке игры. Уступая 1:2, они смогли забросить 3 шайбы за последнюю минуту (59:06, 59:24, 59:28).
Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Трактор» благодаря этим шайбам установил 2 достижения в Кубке Гагарина.
Две шайбы челябинцев за 4 секунды стали рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина и повторением рекорда КХЛ. В 2023 году в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» голы Андронова и Принса также разделили всего четыре секунды.
Три шайбы «Трактора» за 22 секунды также стали рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд (33 секунды) был установлен в 2015 году в матче между «Авангардом» и «Барысом».
С учетом регулярного чемпионата это второй результат, рекорд принадлежит встрече между «Металлургом» и «Трактором» в 2009 году, тогда голами отметились Евгений Варламов, Игорь Радулов и Пьер Дажене.
Оба достижения «Трактора» являются рекордами скорострельности для одной команды.