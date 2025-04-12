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«Трактор» установил два новых рекорда Кубка Гагарина, забив 3 гола за 22 секунды

Сегодня, 12 апреля, в Челябинске состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором Трактор одержал волевую победу над минским Динамо со счетом 4:2.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Челябинцы показали невероятную скорострельность в концовке игры. Уступая 1:2, они смогли забросить 3 шайбы за последнюю минуту (59:06, 59:24, 59:28).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Трактор» благодаря этим шайбам установил 2 достижения в Кубке Гагарина.

Две шайбы челябинцев за 4 секунды стали рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина и повторением рекорда КХЛ. В 2023 году в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» голы Андронова и Принса также разделили всего четыре секунды.

Три шайбы «Трактора» за 22 секунды также стали рекордными для розыгрышей Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд (33 секунды) был установлен в 2015 году в матче между «Авангардом» и «Барысом».

С учетом регулярного чемпионата это второй результат, рекорд принадлежит встрече между «Металлургом» и «Трактором» в 2009 году, тогда голами отметились Евгений Варламов, Игорь Радулов и Пьер Дажене.

Оба достижения «Трактора» являются рекордами скорострельности для одной команды.

Трактор
4:2
0:0, 0:0, 4:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Василий Демченко
(Василий Демченко)
2-й период
31:20
Арсений Коромыслов
31:20
Вадим Шипачев
34:06
Логан Дэй
34:06
Даниил Липский
3-й период
40:22
Василий Демченко
42:23
Александр Кадейкин
(Андрей Светлаков, Стивен Кэмпфер)
45:45
Артем Блажиевский
48:19
Илья Усов
(Даниил Липский, Егор Бориков)
49:18
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
59:06
Максим Шабанов
(Андрей Светлаков, Владимир Ткачев)
59:24
Виталий Кравцов
(Василий Глотов)
59:28
Артем Блажиевский
(Андрей Светлаков, Бадди Робинсон)
Статистика
6
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит