«Динамо» разгромило «Трактор», одержав крупнейшую победу в истории клуба в КХЛ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы одержали первую победу в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против челябинского «Трактора», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Бориков повторил рекорд КХЛ по голам в плей-офф для игроков до 20 лет.
Третий поединок серии состоялся на «Минск-Арене» и стал первым в истории «Динамо» домашним матчем четвертьфинала Кубка Гагарина. «Зубры» крайне резво начали встречу, соорудив солидный отрыв уже к середине стартовой трети. Вадим Мороз оформил дубль за пять минут, между двумя голами форварда уместилась шайба защитника Брэди Лайла — 3:0.
Во втором периоде хозяева довели счет до неприличного: Виталий Пинчук реализовал большинство, еще по голу добавили Крис Тирни и Даниил Липский. В заключительной трети точные броски нанесли Егор Бориков и Илья Усов, в итоге 8:0 — «Динамо» побило рекорд клуба по самой крупной победе за все время выступлений в КХЛ.
Два стартовых матча противостояния прошли в Челябинске 12 и 14 апреля и завершились викториями «медведей» (4:2 и 4:3 в овертайме). Благодаря успеху на домашнем льду подопечные Дмитрия Квартальнова сократили отставание в серии до четырех побед (1:2), следующий поединок команд в пятницу также примет Минск. Начало встречи — в 19:30. Далее соперники вернутся в Челябинск, где сразятся 20 апреля (14:00).-0-Фото Сергея Шелега и Дениса Костюченко.
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Василий Демченко
Закари Фукале
(Владислав Сухачев)
01:01
Сергей Телегин
03:45
Сергей Кузнецов
03:45
Артем Блажиевский
04:52
Вадим Мороз
(Роман Горбунов, Кристиан Хенкель)
05:26
Брэйди Лайл
(Крис Тирни)
08:49
Вадим Мороз
(Роман Горбунов, Брэйди Лайл)
14:47
Илья Усов
18:37
Сергей Кузнецов
18:37
Артем Блажиевский
20:35
Ксавье Уэлле
24:58
Логан Дэй
25:47
Виталий Пинчук
(Роман Горбунов)
29:22
Командный штраф
34:33
Крис Тирни
37:08
Даниил Липский
41:20
Егор Бориков
(Крис Тирни)
52:17
Илья Усов
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
54:09
Командный штраф
12
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит