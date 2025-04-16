«Динамо» разгромило «Трактор», одержав крупнейшую победу в истории клуба в КХЛ

Два стартовых матча противостояния прошли в Челябинске 12 и 14 апреля и завершились викториями «медведей» (4:2 и 4:3 в овертайме). Благодаря успеху на домашнем льду подопечные Дмитрия Квартальнова сократили отставание в серии до четырех побед (1:2), следующий поединок команд в пятницу также примет Минск. Начало встречи — в 19:30. Далее соперники вернутся в Челябинск, где сразятся 20 апреля (14:00).-0-Фото Сергея Шелега и Дениса Костюченко.