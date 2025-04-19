«Спартак» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» в матче плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» в гостях уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 3:4 в овертайме в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Скотт Уилсон (2-я и 61-я минуты), Денис Ян (20) и Александр Хмелевски (21). У гостей отличились Иван Морозов (9, 31) и Павел Порядин (30).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Спартака». Следующий матч пройдет 21 апреля в Москве.
В регулярном чемпионате «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» стал вторым на Востоке.
Команды впервые встречаются друг с другом в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» оказался сильнее череповецкой «Северстали» (4−1), а «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4−3).
Виктор Козлов
Алексей Жамнов
Семен Вязовой
Артем Загидулин
00:52
Адам Ружичка
01:02
Скотт Уилсон
(Динар Хафизуллин, Шелдон Ремпал)
06:57
Шелдон Ремпал
08:00
Иван Морозов
(Андрей Миронов, Николай Голдобин)
19:35
Денис Ян
(Шелдон Ремпал, Динар Хафизуллин)
20:57
Александр Хмелевский
(Динар Хафизуллин, Джош Ливо)
20:57
Скотт Уилсон
20:57
Даниил Иванов
20:57
Даниил Орлов
29:17
Григорий Панин
29:44
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Даниил Орлов)
30:33
Иван Морозов
43:26
Шелдон Ремпал
53:53
Михаил Мальцев
60:22
Скотт Уилсон
(Артем Пименов)
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит