Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» в матче плей-офф КХЛ

Уфимский клуб победил со счетом 4:3 и сократил отставание в серии ¼ финала Кубка Гагарина.

Источник: ТАСС

Московский «Спартак» в гостях уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 3:4 в овертайме в пятом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Скотт Уилсон (2-я и 61-я минуты), Денис Ян (20) и Александр Хмелевски (21). У гостей отличились Иван Морозов (9, 31) и Павел Порядин (30).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Спартака». Следующий матч пройдет 21 апреля в Москве.

В регулярном чемпионате «Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» стал вторым на Востоке.

Команды впервые встречаются друг с другом в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина «Спартак» оказался сильнее череповецкой «Северстали» (4−1), а «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4−3).

Салават Юлаев
4:3
2:1, 1:2, 0:0
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
19.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8517 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Алексей Жамнов
Вратари
Семен Вязовой
Артем Загидулин
1-й период
00:52
Адам Ружичка
01:02
Скотт Уилсон
(Динар Хафизуллин, Шелдон Ремпал)
06:57
Шелдон Ремпал
08:00
Иван Морозов
(Андрей Миронов, Николай Голдобин)
19:35
Денис Ян
(Шелдон Ремпал, Динар Хафизуллин)
2-й период
20:57
Александр Хмелевский
(Динар Хафизуллин, Джош Ливо)
20:57
Скотт Уилсон
20:57
Даниил Иванов
20:57
Даниил Орлов
29:17
Григорий Панин
29:44
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Даниил Орлов)
30:33
Иван Морозов
3-й период
43:26
Шелдон Ремпал
53:53
Михаил Мальцев
Овертайм
60:22
Скотт Уилсон
(Артем Пименов)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит