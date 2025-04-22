Они ждали этого 12 лет! «Динамо» разгромило «Ак Барс» и вышло в полуфинал плей-офф КХЛ

Стоит заметить, что 12 лет назад динамовцы защитили звание действующего чемпиона КХЛ, после чего в дальнейшем ни разу не проходили барьер второго раунда плей-офф. Более того — на этом временном интервале столичный коллектив ни разу не добирался даже до цифры «три» в четвертьфинальной серии. В 2016-м «Динамо» на стадии второго раунда уступило СКА (2−4), в остальные же годы бело-голубые либо проигрывали серии со счётом 1−4 и 0−4, либо вылетали ещё в первом раунде, а однажды и вовсе не смогли пробиться в плей-офф. После домашней победы в прошлое воскресенье в активе команды Кудашова стало значиться уже семь выигранных встреч в нынешнем розыгрыше. Это четвёртый результат в истории «Динамо» по одержанным победам в одном плей-офф КХЛ.