«Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше до конца сезона-2026/27

ОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Омский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал новый контракт с главным тренером канадцем Ги Буше. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер команды Алексей Сопин.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Прежний контракт с ним был заключен до окончания сезона-2025/26. По информации «Спорт-экспресса», зарплата Буше составит 150 млн рублей.
«Буше и Дэйв Барр (помощник главного тренера — прим. ТАСС) остаются в “Авангарде” минимум еще на два сезона, — сказал Сопин. — Мне кажется, что это хорошая новость: это стабильность, мы понимаем в какую сторону двигаемся. Ги намерен сохранить весь свой штаб, сейчас общаемся с ними».
Буше 53 года, он возглавляет «Авангард» с ноября 2024 года. Омский клуб завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб прошел действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» (4−2 в серии), в четвертьфинала турнира «Авангард» проиграл победителю регулярного чемпионата ярославскому «Локомотиву» (3−4).
Ранее канадец возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» (2011−2013) и «Оттава» (2016−2019). С 2013 по 2016 год Буше был главным тренером «Бёрна», с которым выиграл Кубок Швейцарии (сезон-2014/15) и Кубок Шпенглера (2015/16). В сезоне-2023/24 Буше был помощником главного тренера клуба НХЛ «Торонто».