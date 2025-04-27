«Авангард» продлил контракт с главным тренером Ги Буше до конца сезона-2026/27

«Буше и Дэйв Барр (помощник главного тренера — прим. ТАСС) остаются в “Авангарде” минимум еще на два сезона, — сказал Сопин. — Мне кажется, что это хорошая новость: это стабильность, мы понимаем в какую сторону двигаемся. Ги намерен сохранить весь свой штаб, сейчас общаемся с ними».