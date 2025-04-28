Лидеры «Ак Барса» собрались в НХЛ. Что может ждать Сафонова и Галимова в Америке?

Гарантий, что Галимов сумеет сохранить текущий высокий уровень в дальнейшем, нет никаких, и неубедительный плей-офф явно работает против Артёма. Прямо сейчас разговоры идут даже не о финансовой стороне вопроса, сложности возникают при обсуждении длительности контракта. Если клуб предлагает двухлетнее соглашение, то Черных просит для своего подопечного трёхлетний договор. В то же время в «Анахайме» Галимов будет обязан провести хотя бы год на минимальном контракте новичка. При этом наверняка сначала Артёма «испытают» в АХЛ. Прямо сейчас свободных опций в топ-9 в составе «Дакс» нет, а в четвёртом звене Галимов не будет так эффективен. Из плюсов игрока выделяется его универсальность, в случае необходимости он может сыграть как на фланге, так и в центре. «Надо было понять, как использовать Галимова, решили, что он будет на фланге — это ключевая фигура, которая ведет большинство, — говорил об Артёме тренер “Ак Барса” Александр Макрицкий.