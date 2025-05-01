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«Локомотив» вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

В третьем матче ярославская команда одержала победу со счетом 4:2.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 1 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8 487 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Береглазов (7-я минута), Никита Кирьянов (33), Александр Радулов (40) и Максим Березкин (59).

У «Салавата Юлаева» отличились Владислав Ефремов (24) и Александр Хмелевский (54).

На 58-й минуте Хмелевский забросил еще одну шайбу, сделав счет 3:3, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения правил со стороны нападающего уфимцев Дениса Яна, который получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

На 49-й минуте игры нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков получил повреждение головы и покинул лед на носилках. Защитник «Локомотива» Никита Черепанов, толкнувший Хохрякова в борт, получил удаление до конца игры.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии пройдет 3 мая в Уфе.

В четвертьфинальной серии «Салават Юлаев» оказался сильнее московского «Спартака» (4−3), а в первом раунде победил новосибирскую «Сибирь» (4−3). «Локомотив» на пути к полуфиналу обыграл омский «Авангард» (4−3) и нижегородское «Торпедо» (4−0). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Салават Юлаев» финишировал вторым в Восточной конференции. В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (0−4), «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде, уступив челябинскому «Трактору» (2−4).

Салават Юлаев
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
1.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8487 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Семен Вязовой
(Семен Вязовой, Семен Вязовой)
Даниил Исаев
(Даниил Исаев)
1-й период
04:59
Данил Алалыкин
06:46
Алексей Береглазов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
2-й период
23:30
Владислав Ефремов
(Александр Черный, Артем Горшков)
25:05
Шелдон Ремпал
32:46
Никита Кирьянов
39:25
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
3-й период
48:11
Никита Черепанов
48:11
Никита Черепанов
53:12
Александр Хмелевский
(Ярослав Цулыгин, Шелдон Ремпал)
56:01
Илья Николаев
57:32
Денис Ян
57:32
Денис Ян
58:10
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Илья Николаев)
Статистика
8
Штрафное время
27
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит