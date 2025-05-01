«Локомотив» вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

УФА, 1 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 8 487 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Алексей Береглазов (7-я минута), Никита Кирьянов (33), Александр Радулов (40) и Максим Березкин (59).
У «Салавата Юлаева» отличились Владислав Ефремов (24) и Александр Хмелевский (54).
На 58-й минуте Хмелевский забросил еще одну шайбу, сделав счет 3:3, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения правил со стороны нападающего уфимцев Дениса Яна, который получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
На 49-й минуте игры нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков получил повреждение головы и покинул лед на носилках. Защитник «Локомотива» Никита Черепанов, толкнувший Хохрякова в борт, получил удаление до конца игры.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии пройдет 3 мая в Уфе.
В четвертьфинальной серии «Салават Юлаев» оказался сильнее московского «Спартака» (4−3), а в первом раунде победил новосибирскую «Сибирь» (4−3). «Локомотив» на пути к полуфиналу обыграл омский «Авангард» (4−3) и нижегородское «Торпедо» (4−0). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Салават Юлаев» финишировал вторым в Восточной конференции. В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала, проиграв магнитогорскому «Металлургу» (0−4), «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде, уступив челябинскому «Трактору» (2−4).
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Семен Вязовой
(Семен Вязовой, Семен Вязовой)
Даниил Исаев
(Даниил Исаев)
04:59
Данил Алалыкин
06:46
Алексей Береглазов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
23:30
Владислав Ефремов
(Александр Черный, Артем Горшков)
25:05
Шелдон Ремпал
32:46
Никита Кирьянов
39:25
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
48:11
Никита Черепанов
48:11
Никита Черепанов
53:12
Александр Хмелевский
(Ярослав Цулыгин, Шелдон Ремпал)
56:01
Илья Николаев
57:32
Денис Ян
57:32
Денис Ян
58:10
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Илья Николаев)
8
Штрафное время
27
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит