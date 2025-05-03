Тренер «Локомотива» назвал Радулова быстрым дедушкой

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин иронично ответил на вопрос о превосходстве в скорости Александра Радулова над молодыми игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), назвав 38-летнего форварда «быстрым дедушкой».
В субботу «Локомотив» обыграл в Уфе местный «Салават Юлаев» (3:0) и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3−1.
«Это, получается, быстрый дедушка», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, как не растерять преимущество в серии, специалист ответил: «Нужно просто не говорить, а делать. Как мужчины. Я говорю не про победы, а характер команды. Прекрасно понимаем, с кем играем. Знаем статистику. Поэтому готовимся серьезно».
В текущем розыгрыше плей-офф Радулов принял участие в 15 матчах, в которых набрал 9 очков (5 голов + 4 передачи).
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Александр Самонов
(Александр Самонов)
Даниил Исаев
11:09
Алексей Береглазов
14:51
Даниил Тесанов
(Никита Кирьянов, Илья Николаев)
19:58
Илья Николаев
(Даниил Тесанов, Алексей Береглазов)
22:24
Егор Сурин
(Павел Красковский)
32:01
Александр Радулов
43:08
Денис Ян
55:31
Георгий Иванов
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит