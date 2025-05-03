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Тренер «Локомотива» назвал Радулова быстрым дедушкой

Тренер «Локомотива» Никитин назвал Радулова быстрым дедушкой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин иронично ответил на вопрос о превосходстве в скорости Александра Радулова над молодыми игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), назвав 38-летнего форварда «быстрым дедушкой».

В субботу «Локомотив» обыграл в Уфе местный «Салават Юлаев» (3:0) и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3−1.

«Это, получается, быстрый дедушка», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, как не растерять преимущество в серии, специалист ответил: «Нужно просто не говорить, а делать. Как мужчины. Я говорю не про победы, а характер команды. Прекрасно понимаем, с кем играем. Знаем статистику. Поэтому готовимся серьезно».

В текущем розыгрыше плей-офф Радулов принял участие в 15 матчах, в которых набрал 9 очков (5 голов + 4 передачи).

Салават Юлаев
0:3
0:2, 0:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
3.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8402 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Никитин
Вратари
Александр Самонов
(Александр Самонов)
Даниил Исаев
1-й период
11:09
Алексей Береглазов
14:51
Даниил Тесанов
(Никита Кирьянов, Илья Николаев)
19:58
Илья Николаев
(Даниил Тесанов, Алексей Береглазов)
2-й период
22:24
Егор Сурин
(Павел Красковский)
32:01
Александр Радулов
3-й период
43:08
Денис Ян
55:31
Георгий Иванов
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит