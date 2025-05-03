Тренер «Локомотива» назвал Радулова быстрым дедушкой

Отвечая на вопрос, как не растерять преимущество в серии, специалист ответил: «Нужно просто не говорить, а делать. Как мужчины. Я говорю не про победы, а характер команды. Прекрасно понимаем, с кем играем. Знаем статистику. Поэтому готовимся серьезно».