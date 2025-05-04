«Динамо» выстояло и забрало первый матч в серии! Кудашов снял проклятие игр с «Трактором» в плей-офф

Как и позавчера, «Динамо» удалось начать матч первым номером и забрать под контроль шайбу. Однако если в пятницу хозяева сумели сыграть в избранном темпе только на старте, то сегодня им удалось сохранить его на протяжении всего первого периода и доставить сопернику куда больше проблем. Тем более что уже на четвертой минуте Артем Блажиевский неаккуратно сыграл клюшкой в единоборстве «один в один» с Джорданом Уилом и подарил москвичам такое редкое для этой серии большинство. Двойным штрафом челябинцев бело-голубые воспользоваться не сумели, проведя четыре минуты в чужой зоне вхолостую, но точно наиграли на свою первую шайбу незадолго до ухода в раздевалку.