«Динамо» выстояло и забрало первый матч в серии! Кудашов снял проклятие игр с «Трактором» в плей-офф

В решающий матч всего сезона для «Динамо» Алексею Кудашову пришлось идти без Максима Комтуа и Седрика Пакетта. И если первый в пятницу был замечен на выходе со стадиона с бандажом, то второго главный тренер бело-голубых отправил в запас еще по ходу третьего матча серии. Еще неделю назад потерю двух канадцев можно было бы считать для москвичей катастрофой. Однако в противостоянии с «Трактором» звено Комтуа — Пакетт — Рашевский неожиданно для всех оказалось худшим в составе и в этот раз от него не осталось и следа.
Вместе с этим в ключевой момент всего чемпионата Кудашову пришлось впервые в полуфинале достать из заявки Бреннана Менелла, выпавшего из шестерки лучших защитников «Динамо» исключительно по игровым причинам еще в серии против «Ак Барса». Причем заменил праворукий американец с российским паспортом не Артема Сергеева, допустившего роковую ошибку в овертайме два дня назад, а переместившегося на формальное место 13-го нападающего Антона Сизова.
А вот Бенуа Гру не стал менять набор хоккеистов, но уже традиционно для себя перетряхнул атакующие сочетания, как фанатичный серфер в поисках той самой волны. Нетронутой оказалось лишь тройка Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, стабильно дающая результат и полностью заслужившая статус неприкасаемой. Впрочем, как и в предыдущей встрече, заявленный в четвертом звене Алексей Рыкманов провел почти весь матч на скамейке, а челябинцы уже привычно провели большую часть времени, играя в три центральных, менявшихся в круг.
Как и позавчера, «Динамо» удалось начать матч первым номером и забрать под контроль шайбу. Однако если в пятницу хозяева сумели сыграть в избранном темпе только на старте, то сегодня им удалось сохранить его на протяжении всего первого периода и доставить сопернику куда больше проблем. Тем более что уже на четвертой минуте Артем Блажиевский неаккуратно сыграл клюшкой в единоборстве «один в один» с Джорданом Уилом и подарил москвичам такое редкое для этой серии большинство. Двойным штрафом челябинцев бело-голубые воспользоваться не сумели, проведя четыре минуты в чужой зоне вхолостую, но точно наиграли на свою первую шайбу незадолго до ухода в раздевалку.
Как бы «Трактор» ни держался, в концовке первого периода командная скорость и напор «Динамо» все-таки дали результат. За 50 секунд до перерыва Блажиевский не сумел выбросить шайбу из своей зоны и мгновенно поплатился за это голом Артема Швеца-Рогового, который после броска с разворота удачно нашел рикошет от ноги все того же Блажиевского.
В начале второго периода челябинцы сумели отодвинуть игру от ворот Фукале и вполне привычно прибавить. Гости несколько раз заходили в позиционных атаках на то, чтобы сравнять счет, и около пяти минут терроризировали команду Кудашова благодаря ближней лавке в зоне атаки, классно подключая защитников, но в конце концов позволили москвичам увеличить преимущество.
Кажется, уже не стоит удивляться, что у москвичей снова зажег Артем Ильенко. Его связка с Павлом Кудрявцевым была, пожалуй, лучшей в составе бело-голубых на старте полуфинала. Вот и сегодня 34-й номер сказал свое слово. После непродолжительной возни в углу динамовский MVP в этой серии вылез чуть в центр и прямым броском вновь поставил в тупик канадского голкипера.
Для «Трактора» 0:2 в середине игры едва ли стали ударом или шоком. В этом плей-офф команда Гру, уже поразившая всех своей способностью вытаскивать сложные матчи, отыгрывала и более крупные гандикапы. Вот и этим вечером черно-белые не были командой, которая рассыпается и не знает, что делать в не самой приятной ситуации. Правда, целого парада качественных атак, великолепного движения и 20 бросков в створ ворот «Динамо» не хватило гостям, чтобы размочить Владислава Подъяпольского во второй двадцатиминутке.
Воплотить свое подавляющее преимущество в шайбу уральцы смогли только на 43-й минуте, когда Семен Дер-Аргучинцев сумел подключить накатившего из глубины Григория Дронова. При этом на льду у «Динамо» оказалось первое звено, которое без особых помех дало расстрелять своего голкипера защитнику, наколотившему в этом сезоне уже 20 шайб.
Пока Челябинск заходил на очередной камбэк этой весной и кружил свои затяжные карусели в зоне Подъяпольского, «Динамо» оставалось рассчитывать на контратаки и терпеливо ждать свой шанс, который пришел к ним достаточно быстро. Уже через пять минут после гола Дронова хозяева провели едва ли не первую позиционку в третьем периоде и вновь вернули себе преимущество в две шайбы. Стоило Фукале отразить перед собой дальний выстрел Игоря Ожиганова, как пропустивший почти все противостояние с Казанью Антон Слепышев оказался беспощаден на добивании.
И как бы челябинцы ни были опасны в концовке, сотворить еще одно чудесное спасение им не удалось. Вышедшие сегодня умирать, пахать и ловить на себя шайбу парни Кудашова во время финального штурма гостей не дрогнули и все-таки вернули серию в Челябинск, не допустив повторения прошлогодних 0−4 во втором раунде. Даже без Комтуа и Пакетта.
Иван Богун