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«Локомотив» во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

В полуфинале команда из Ярославля победила уфимский «Салават Юлаев».

Источник: РИА "Новости"

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Радулов (7-я, 59-я минуты) и Егор Сурин (36, 52). У проигравших отличились Скотт Уилсон (23) и Александр Хмелевский (48).

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4−1. В финале Кубка Гагарина команда из Ярославля сыграет с победителем противостояния между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». «Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1, пятый матч состоится 6 мая в Челябинске. В финальной серии прошлого плей-офф КХЛ «Локомотив» со счетом 0−4 уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Салават Юлаев» стал бронзовым призером КХЛ. Обладателем Кубка Восточной конференции стал «Трактор», так как команда из Челябинска дошла до полуфинала и заняла первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Уфимский клуб на Востоке стал вторым.

«Локомотив» является победителем регулярного чемпионата. Команда из Ярославля в третий раз сыграет в финале Кубка Гагарина, в 2009 году она уступила казанскому «Ак Барсу» в семи матчах. «Салават Юлаев» является обладателем Кубка Гагарина 2011 года.

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.

Локомотив
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
5.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8185 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Семен Вязовой
1-й период
03:22
Максим Березкин
06:33
Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
2-й период
20:47
Максим Березкин
22:55
Скотт Уилсон
(Шелдон Ремпал)
35:33
Егор Сурин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
3-й период
47:03
Александр Хмелевский
(Ярослав Цулыгин, Скотт Уилсон)
51:16
Егор Сурин
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
58:51
Александр Радулов
(Денис Алексеев)
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит