«Локомотив» во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4−1. В финале Кубка Гагарина команда из Ярославля сыграет с победителем противостояния между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». «Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1, пятый матч состоится 6 мая в Челябинске. В финальной серии прошлого плей-офф КХЛ «Локомотив» со счетом 0−4 уступил магнитогорскому «Металлургу».