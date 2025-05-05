«Локомотив» во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Радулов (7-я, 59-я минуты) и Егор Сурин (36, 52). У проигравших отличились Скотт Уилсон (23) и Александр Хмелевский (48).
«Локомотив» выиграл серию со счетом 4−1. В финале Кубка Гагарина команда из Ярославля сыграет с победителем противостояния между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». «Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1, пятый матч состоится 6 мая в Челябинске. В финальной серии прошлого плей-офф КХЛ «Локомотив» со счетом 0−4 уступил магнитогорскому «Металлургу».
«Салават Юлаев» стал бронзовым призером КХЛ. Обладателем Кубка Восточной конференции стал «Трактор», так как команда из Челябинска дошла до полуфинала и заняла первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Уфимский клуб на Востоке стал вторым.
«Локомотив» является победителем регулярного чемпионата. Команда из Ярославля в третий раз сыграет в финале Кубка Гагарина, в 2009 году она уступила казанскому «Ак Барсу» в семи матчах. «Салават Юлаев» является обладателем Кубка Гагарина 2011 года.
Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Даниил Исаев
Семен Вязовой
03:22
Максим Березкин
06:33
Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
20:47
Максим Березкин
22:55
Скотт Уилсон
(Шелдон Ремпал)
35:33
Егор Сурин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
47:03
Александр Хмелевский
(Ярослав Цулыгин, Скотт Уилсон)
51:16
Егор Сурин
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
58:51
Александр Радулов
(Денис Алексеев)
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит