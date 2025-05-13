Хоккеисты «Трактора» обыграли «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 2:1 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
В составе победителей заброшенными шайбами на 44-й минуте в течение 13 секунд отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. У проигравших отличился Максим Березкин (54).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.
Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков в седьмой раз принимает участие в финале Кубка Гагарина и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он играл в шести решающих сериях, выступая за московский ЦСКА, и стал трехкратным победителем турнира. Форвард «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком, принимавшим участие в финальной серии в составе четырех разных команд. Ранее он играл в финале Кубка Гагарина за уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА и казанский «Ак Барс».
«Локомотив» и «Трактор» ни разу не выигрывали Кубок Гагарина. Ярославцы стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, команда из Челябинска заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» (4−0), а затем победил омский «Авангард» (4−3) и «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор» оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (4−2), минского «Динамо» (4−1) и московского «Динамо» (4−1).
«Локомотив» ранее играл в финале Кубка Гагарина дважды. В прошлом сезоне команда уступила магнитогорскому «Металлургу» (0−4), а в 2009 году проиграла «Ак Барсу» (3−4). «Трактор» в решающей серии в 2013 году уступил московскому «Динамо» (2−4).
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
07:48
Мартин Гернат
22:35
Стивен Кэмпфер
43:22
Максим Шабанов
(Василий Глотов, Артем Блажиевский)
43:35
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев)
51:21
Георгий Иванов
51:21
Логан Дэй
53:33
Максим Березкин
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
4
Штрафное время
7
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит