Хоккеисты «Трактора» обыграли «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков в седьмой раз принимает участие в финале Кубка Гагарина и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он играл в шести решающих сериях, выступая за московский ЦСКА, и стал трехкратным победителем турнира. Форвард «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком, принимавшим участие в финальной серии в составе четырех разных команд. Ранее он играл в финале Кубка Гагарина за уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА и казанский «Ак Барс».