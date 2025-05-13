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Хоккеисты «Трактора» обыграли «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

Челябинская команда одержала победу со счетом 2:1.

Источник: PHOTO.KHL.RU

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 2:1 обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе победителей заброшенными шайбами на 44-й минуте в течение 13 секунд отметились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. У проигравших отличился Максим Березкин (54).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Второй матч пройдет 15 мая в Ярославле.

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков в седьмой раз принимает участие в финале Кубка Гагарина и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он играл в шести решающих сериях, выступая за московский ЦСКА, и стал трехкратным победителем турнира. Форвард «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком, принимавшим участие в финальной серии в составе четырех разных команд. Ранее он играл в финале Кубка Гагарина за уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА и казанский «Ак Барс».

«Локомотив» и «Трактор» ни разу не выигрывали Кубок Гагарина. Ярославцы стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, команда из Челябинска заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Локомотив» обыграл нижегородское «Торпедо» (4−0), а затем победил омский «Авангард» (4−3) и «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор» оказался сильнее владивостокского «Адмирала» (4−2), минского «Динамо» (4−1) и московского «Динамо» (4−1).

«Локомотив» ранее играл в финале Кубка Гагарина дважды. В прошлом сезоне команда уступила магнитогорскому «Металлургу» (0−4), а в 2009 году проиграла «Ак Барсу» (3−4). «Трактор» в решающей серии в 2013 году уступил московскому «Динамо» (2−4).

Локомотив
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Финал
13.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8017 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Вратари
Даниил Исаев
Закари Фукале
1-й период
07:48
Мартин Гернат
2-й период
22:35
Стивен Кэмпфер
3-й период
43:22
Максим Шабанов
(Василий Глотов, Артем Блажиевский)
43:35
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев)
51:21
Георгий Иванов
51:21
Логан Дэй
53:33
Максим Березкин
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
Статистика
4
Штрафное время
7
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит