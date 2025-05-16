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Гатиятулин останется главным тренером «Ак Барса» в сезоне-2025/26

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сохранит свой пост в следующем сезоне, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

"Будем делать выводы, настраиваться на следующий сезон. Я думаю, будут какие-то изменения в составе, но по решению руководства клуба, тренер и его штаб сохранили свои позиции, поэтому сегодня уже надо смотреть в перспективу, формировать обновленную команду, делать работу над ошибками, потому что нам все-таки хотелось, чтобы мы прошли как минимум чуть дальше, чем там, где мы остановились.

Тренеру надо дать поработать. Человек только пришел, требовать каких-то суперрезультатов за один сезон, наверное, сложновато. Хотя такие амбициозные цели и задачи у нашего хоккейного клуба всегда стоят. В общем-то, регулярка была достойная, но спорт есть спорт. К сожалению, не удалось пройти «Динамо», хотя начали вроде бы очень неплохо, с двух побед, потом что-то пошло не так. Много дискуссий по этому поводу, но я считаю, что сегодня «Ак Барс» — это один из лидеров чемпионата", — приводит слова Леонова ТАСС.

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, а в Кубке Гагарина проиграл московскому «Динамо» в ¼ финала со счетом 2−4 в серии.