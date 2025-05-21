Ярославский «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Обе команды ранее не выигрывали Кубок Гагарина (последний раз новый чемпион был в 2021 году — омский «Авангард»). «Локомотив» в прошлом году уступил в финале плей-офф магнитогорскому «Металлургу» в четырех матчах, а в 2009-м — казанскому «Ак Барсу» в семи играх. «Трактор» в 2013 году проиграл в финале московскому «Динамо» в шести встречах.