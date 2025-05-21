Ярославский «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.
В составе хозяев шайбы забросили Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69). У гостей отличился Стивен Кэмпфер (54).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Локомотива».
В нынешнем сезоне «Локомотив» стал победителем регулярного чемпионата, «Трактор» выиграл Восточную конференцию. За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб ранее лишь однажды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА.
В первом раунде плей-офф «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» (4−0), в ¼ финала — омский «Авангард» (4−3), в полуфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор» в первом раунде прошел владивостокский «Адмирал» (4−2), в ¼ финала — минское «Динамо» (4−1), в полуфинале — московское «Динамо» (4−1).
Обе команды ранее не выигрывали Кубок Гагарина (последний раз новый чемпион был в 2021 году — омский «Авангард»). «Локомотив» в прошлом году уступил в финале плей-офф магнитогорскому «Металлургу» в четырех матчах, а в 2009-м — казанскому «Ак Барсу» в семи играх. «Трактор» в 2013 году проиграл в финале московскому «Динамо» в шести встречах.
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит