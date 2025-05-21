Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, выигравшим минимум два Кубка Гагарина

Другие четыре тренера: Зинэтула Билялетдинов три трофея (все с «Ак Барсом»), Олег Знарок три трофея (два с «Динамо» Москва, один со СКА), Вячеслав Быков два трофея (по одному со СКА и с «Салаватом Юлаевым») и Сергей Фёдоров два трофея (оба с ЦСКА).