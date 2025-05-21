Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина. В первый раз специалист выиграл главный трофей Континентальной хоккейной лиги в 2019 году с ЦСКА. Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, выигравшим минимум два Кубка Гагарина.
Другие четыре тренера: Зинэтула Билялетдинов три трофея (все с «Ак Барсом»), Олег Знарок три трофея (два с «Динамо» Москва, один со СКА), Вячеслав Быков два трофея (по одному со СКА и с «Салаватом Юлаевым») и Сергей Фёдоров два трофея (оба с ЦСКА).