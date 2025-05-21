Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Форвард пополнил состав ярославского клуба перед сезоном-2024/2025. Для Радулова этот Кубок Гагарина стал вторым в карьере.
Нападающий установил новый рекорд результативности для игроков старше 37 лет в плей-офф, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче.