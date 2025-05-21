Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с первой в истории клуба победой в Кубке Гагарина

«Хотел бы поздравить уважаемый клуб “Локомотив” с победой и завоеванием Кубка Гагарина! Александр Радулов — настоящий лидер, своим примером и желанием побеждать он “заражает” своих партнеров. Тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным провели выдающуюся работу и сегодня вознаграждены за это. Большая заслуга руководителей клуба, которые выстроили вертикаль в клубе и мощно работают в своей академии. И поддержка свей публики, всё это в совокупности и даёт желаемый результат. С праздником Ярославль!



С Кубком Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.