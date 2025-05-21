Хоккеист «Салавата Юлаева» стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ в сезоне

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал стал лучшим бомбардиром плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.
В среду ярославский «Локомотив» на своем льду в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 2:1 и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Ремпал набрал 21 очко (8 голов + 13 передач) в 19 матчах плей-офф этого сезона. «Салават Юлаев» завершил выступление в Кубке Гагарина на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 1−4.
Вторым в списке бомбардиров стал нападающий челябинского «Трактора» Максим Шабанов (20; 10+10), третьим — канадский форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон (17; 7+10).