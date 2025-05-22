Хоккеисты «Трактора» не могут улететь из Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Челябинский «Трактор» не может улететь из Ярославля, где накануне хоккеисты потерпели неудачу в борьбе за Кубок Гагарина, из-за ограничений на полеты, сообщил РИА Новости в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.