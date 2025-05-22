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Хоккеисты «Трактора» не могут улететь из Ярославля

Хоккеисты «Трактора» не могут улететь из Ярославля из-за ограничений.

Источник: Спорт РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Челябинский «Трактор» не может улететь из Ярославля, где накануне хоккеисты потерпели неудачу в борьбе за Кубок Гагарина, из-за ограничений на полеты, сообщил РИА Новости в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

В среду «Локомотив» на своем льду в овертайме обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Гагарина.

По данным министерства, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Туношна продолжают действовать временные ограничения.

«В настоящее время самолета, предназначенного для перелета хоккейного клуба “Трактор” из Ярославля в Челябинск, на территории ярославского аэропорта нет. По имеющийся информации, он находится в аэропорту “Шереметьево”, — сообщил представитель министерства.

По его данным, хоккеисты планировали вылет на 14.40 мск.

Росавиация сообщила, что в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково», «Жуковский» задержаны на срок более двух часов 37 рейсов.