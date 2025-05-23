Главный тренер «Трактора» Гру проведет с командой следующий сезон

«Отдельные слова благодарности тренерскому штабу — хорошая большая работа. Для Бена это новая страна, новая лига — и сразу финал. Бен остается с нами и на следующий сезон», — приводятся в сообщении слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера.