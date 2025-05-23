Главный тренер «Трактора» Гру проведет с командой следующий сезон

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру останется с командой на сезон-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале «Трактора».
«Отдельные слова благодарности тренерскому штабу — хорошая большая работа. Для Бена это новая страна, новая лига — и сразу финал. Бен остается с нами и на следующий сезон», — приводятся в сообщении слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Контракт Гру с «Трактором» действует до конца сезона-2025/26.
В завершившемся сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина, где челябинская команда уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии до четырех побед.