Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.65
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швейцария
6
:
Австрия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
США
5
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
5
:
Чехия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Канада
1
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
0
:
Флорида
5
П1
X
П2

Главный тренер «Трактора» Гру проведет с командой следующий сезон

Челябинская команда под руководством специалиста дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла ярославскому «Локомотиву».

Источник: ХК "Трактор"

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру останется с командой на сезон-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале «Трактора».

«Отдельные слова благодарности тренерскому штабу — хорошая большая работа. Для Бена это новая страна, новая лига — и сразу финал. Бен остается с нами и на следующий сезон», — приводятся в сообщении слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Контракт Гру с «Трактором» действует до конца сезона-2025/26.

В завершившемся сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина, где челябинская команда уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии до четырех побед.