В следующем сезоне «Трактор» должен вернуться сильнее. Но будет тяжело

Другой любопытный момент — судьба Зака Фукале. Не секрет, что канадец также хотел бы вернуться в сильнейшею лигу в мире, но его перспективы там кажутся довольно сомнительными. Другой вопрос в том, заинтересованы ли в «Тракторе» в продлении с ним отношений. Да, концовку плей-офф Зак провёл относительно неплохо, хоть и не идеально, но при этом по ходу сезона вопросы к его игре возникали неоднократно. Но если вдруг в Челябинске не станут сохранять свеого первого номера двух последних лет, интересно, где ему будут искать замену.