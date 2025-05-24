Московское «Динамо» чаще других клубов КХЛ проверялось РУСАДА на допинг в апреле

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Хоккеистов московского «Динамо» чаще игроков других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тестировало в апреле Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
РУСАДА в апреле установило рекорд 2025 года по количеству проверенных на допинг игроков КХЛ — 89 (в марте — 24, в феврале — 16, в январе — 15).
В списке из 89 хоккеистов оказались 11 игроков московского «Динамо» (Кирилл Адамчук, Никита Буруянов, Максим Джиошвили, Никита Гусев, Артем Ильенко, Артем Кудашов, Артем Михеев, Максим Моторыгин, Даниил Пыленков, Дмитрий Рашевский и Егор Римашевский), 10 — из челябинского «Трактора», 9 — из уфимского «Салавата Юлаева».
Также в числе проверенных в апреле на допинг оказалось по 8 хоккеистов московского «Спартака» и минского «Динамо», по 7 — из ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса», по 5 — из петербургского СКА и омского «Авангарда», по 4 — из череповецкой «Северстали» и новосибирской «Сибири», по 3 — из нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА, по 2 — из екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга», 1 — из владивостокского «Адмирала».
В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» со счетом 1−4 в серии проиграло «Трактору» и стало бронзовым призером КХЛ. Победу в турнире одержал «Локомотив».