Московское «Динамо» чаще других клубов КХЛ проверялось РУСАДА на допинг в апреле

Также в числе проверенных в апреле на допинг оказалось по 8 хоккеистов московского «Спартака» и минского «Динамо», по 7 — из ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса», по 5 — из петербургского СКА и омского «Авангарда», по 4 — из череповецкой «Северстали» и новосибирской «Сибири», по 3 — из нижегородского «Торпедо» и московского ЦСКА, по 2 — из екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга», 1 — из владивостокского «Адмирала».