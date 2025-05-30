КХЛ назвала Демидова лучшим новичком сезона. А его награду никто не забрал!

Демидов получил награду именно за яркое выступление в СКА. Иван провел первую полноценную регулярку в КХЛ и сразу набрал 49 (19+30) очков в 65 играх. Он стал лучшим бомбардиром СКА. Произошло это именно в тот год, когда рядом с ним играли Михаил Григоренко, Евгений Кузнецов, Арсений Грицюк и другие нападающие приличного уровня.