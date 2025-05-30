КХЛ назвала Демидова лучшим новичком сезона. А его награду никто не забрал!

Сезон-2024/25 в КХЛ официально завершился. Лига провела церемонию закрытия, где раздала индивидуальные награды. Не обошлось и без курьеза: приз лучшему новичку достался 19-летнему Ивану Демидову. Вот только самого Демидова на мероприятии не оказалось.
СКА вылетел от «Динамо» (2−4) в первом раунде плей-офф КХЛ. После этого Демидов уехал в «Монреаль» — доигрывал сезон уже в НХЛ. Сейчас у Ивана уже начался отпуск. Он съездил в Доминикану, но в Россию пока не собирается.
Демидов получил награду именно за яркое выступление в СКА. Иван провел первую полноценную регулярку в КХЛ и сразу набрал 49 (19+30) очков в 65 играх. Он стал лучшим бомбардиром СКА. Произошло это именно в тот год, когда рядом с ним играли Михаил Григоренко, Евгений Кузнецов, Арсений Грицюк и другие нападающие приличного уровня.
В итоге Иван записал видео с благодарностями клубу (и лично Роману Ротенбергу). Но его отсутствие на торжественном закрытии сезона вызвало замешательство. Победителя объявлял вице-президент КХЛ Виталий Прохоров. Он же и получил приз — вместо Демидова никто не вышел забрать награду. Да, вообще никто!
Прохоров даже отшутился: «Мне надо визу в Америку поставить, чтобы поехать и передать [приз]». Ведущие пообещали, что награду обязательно передадут позже.
Сам Прохоров в какой-то момент растерялся.
Но все же улыбнулся и сфотографировался с наградой.
Для сравнения: звезда «Салавата» Джош Ливо выиграл Золотую клюшку (лучший игрок регулярки), но на церемонию тоже не приехал. Вместо него на сцену вышел гендиректор «Салавата» Ринат Баширов. Он передал благодарности от Ливо и забрал этот и другие призы за него. Игрок связался с болельщиками через клубные соцсети.
А где же Роман Ротенберг, которому Демидов так благодарен за удачное выступление в СКА? В этот раз Ротенберг предпочел провести время на баскетболе. Его заметили на трибуне во время второго матча финала Единой лиги ВТБ. Поддержка Ротенберга помогла — «Зенит» обыграл ЦСКА (86:70) и сравнял счет в серии.
Ротенберг целый день игнорировал хоккейные дела. До торжества лига проводила совещание руководителей клубов, где обсуждались планы на следующий сезон. Ротенберг — главный тренер и заместитель председателя совета директоров СКА. И это мероприятие он тоже пропустил.
Награда Демидова — единственное, чем СКА может похвастаться в этом сезоне. 30 мая клуб проведет заседание совета директоров, где будут обсуждаться итоги провального года. Его Роман пропустить уже не сможет.
Автор: Дарья Романова