Еще один российский вратарь уезжает в НХЛ. Набоков из «Магнитки» подписал контракт с «Колорадо»

При этом представитель вратаря в КХЛ утверждает, что Набокова отдадут в аренду в «Металлург», а уедет вратарь лишь через год. Странно, да еще и в Магнитогорске ничего не комментируют. Какой смысл «Колорадо» отдавать вратаря, если у него всего лишь двухлетний контракт? Кроме того, можно изучить состав «лавин» на будущий чемпионат, и станет видно, что с вратарями у них не все в порядке. Есть Маккензи Блэквуд с длительным односторонним контрактом на пять миллионов, но рядом с ним никого. Скотт Уэджвуд с контрактом на 1,5 миллиона и молодой Исак Пош из фарм-клуба. Отличная возможность побороться за место в составе. Какой смысл отправлять вратаря в аренду? Конечно, это положение на начало лета, с 1 июля откроется рынок, и все будет иначе, но пока ситуация выглядит крайне запутанной.