Еще один российский вратарь уезжает в НХЛ. Набоков из «Магнитки» подписал контракт с «Колорадо»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетнее соглашение с «Колорадо». Американский клуб сообщает, что договор вступает в силу со следующего сезона и завершится по окончании чемпионата-2026/27. Нет даже намека на то, что голкипер останется в России.
При этом представитель вратаря в КХЛ утверждает, что Набокова отдадут в аренду в «Металлург», а уедет вратарь лишь через год. Странно, да еще и в Магнитогорске ничего не комментируют. Какой смысл «Колорадо» отдавать вратаря, если у него всего лишь двухлетний контракт? Кроме того, можно изучить состав «лавин» на будущий чемпионат, и станет видно, что с вратарями у них не все в порядке. Есть Маккензи Блэквуд с длительным односторонним контрактом на пять миллионов, но рядом с ним никого. Скотт Уэджвуд с контрактом на 1,5 миллиона и молодой Исак Пош из фарм-клуба. Отличная возможность побороться за место в составе. Какой смысл отправлять вратаря в аренду? Конечно, это положение на начало лета, с 1 июля откроется рынок, и все будет иначе, но пока ситуация выглядит крайне запутанной.
Стоит ли Илье срываться и ехать в Америку? Тоже не все так однозначно. Набоков провел сезон хуже, чем год назад, когда «Металлург» с ним выиграл Кубок. Однако сказать, что он снизил уровень, язык не поворачивается. У магнитогорцев весь сезон были какие-то проблемы, которые усугубились ближе к плей-офф. Виноват ли вратарь в том, что команда проиграла во втором раунде «Авангарду»? Скорее нет. Илья провел два матча против омского клуба, команда обе встречи проиграла, и на третью он угодил в запас. Однако вернулся, и уральцы взяли две победы, а голкипер пропускал лишь по одной шайбе, что в современном мире почти как «сухарь». В шестой игре не выручил, но и не провалился.
У вратаря в прошлой регулярке 23 победы, как и в чемпионский сезон, просто в этот раз он провел на шесть матчей больше. Но процент отраженных бросков заметно повысился, и даже «сухарей» было столько же. По всем цифрам Набоков не просел, только если по проценту побед, но тут уже не вина голкипера. Однако непонятно почему, но ощущение, что Илья сыграл слабее. Даже в голосовании КХЛ Набоков набрал всего пять баллов. С другой стороны, его обошли два финалиста, а также Подъяпольский и Вязовой, и в этом нет сенсации.
Но все-таки если ты хочешь ехать именно в НХЛ, то нужно быть реально сильным, если, конечно, нет мыслей ждать своего шанса в фарм-клубе. Впрочем, Игорь Шестеркин тоже сидел в фарм-клубе, а уезжал он из нашей лиги с гораздо более плохими цифрами.
«Металлург» уже упустил Данилу Юрова. Да, известно, что форвард все для себя давно решил, но некоторые клубы находят аргументы, чтобы оставить хоккеистов. Генеральный менеджер Евгений Бирюков хоть и каждый день видит Никиту Гребенкина в Магнитогорске, но все не может найти аргументы в пользу того, чтобы тот вернулся. Никита уперся, что после обмена у него есть возможность закрепиться в составе «Филадельфии», хотя ему даже шанса не дали сыграть за команду, которая не попадала в плей-офф. Да, там поменялся тренер, Гребенкин получит шанс в тренировочном лагере, но готов ли к НХЛ — большая загадка.
Если уедет Набоков (а кроме заявления агента, что вратарь останется, у нас ничего нет), то будет совсем кошмар. У уральской команды в составе Александр Смолин, который хоть и впечатлил в этом сезоне, все-таки пока не готов стать первым номером, а дальше никого нет. С Никитой Подскребалиным случается что-то странное, когда он переходит в другую лигу. В ВХЛ — звезда, а в КХЛ пускает «бабочек». В системе растет неплохой Андрей Трофимов, но за его плечами лишь 25 минут в ВХЛ.
И на российском рынке никого нет, практически все пристроены, кроме, пожалуй, Ивана Бочарова. Искать кого-то за границей? Там тоже выбор небольшой. Может быть, стоит рассмотреть кандидатуру Ильи Самсонова, хотя он и не хочет возвращаться в Россию. Но денег ему здесь предложат больше, чем он сможет получить за океаном.
Если говорить о Набокове, то, наверное, он поступил правильно. Закончился контракт с «Металлургом», возраст подходящий, почему бы не попробовать. «Магнитке» бы заключить с ним долгосрочное соглашение в начале прошлого сезона, но сейчас легко советовать, а тогда он был молодым парнем без опыта.
Сложная ситуация для магнитогорского клуба.