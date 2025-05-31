«Трактор» объявил о продлении контракта с генеральным менеджером Волковым

Волкову 45 лет, во время профессиональной карьеры он выступал за екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», московские «Динамо» и «Спартак», подмосковные ХК МВД, «Атлант», «Витязь» и «Сочи». В 1998 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Лос-Анджелес» под общим 76-м номером, однако не провел за команду ни одного матча, выступая в низших дивизионах североамериканских хоккейных лиг.