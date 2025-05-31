«Трактор» объявил о продлении контракта с генеральным менеджером Волковым

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Руководство челябинского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» заключило новый контракт с генеральным менеджером Алексеем Волковым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Новое соглашение со специалистом рассчитано на два сезона.
«Трактор» назначил Волкова генеральным менеджером в феврале 2023 года. С 2020 года он занимал аналогичную должность в омском «Авангарде». В 2021 году команда стала обладателем Кубка Гагарина впервые в клубной истории.
Волкову 45 лет, во время профессиональной карьеры он выступал за екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», московские «Динамо» и «Спартак», подмосковные ХК МВД, «Атлант», «Витязь» и «Сочи». В 1998 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Лос-Анджелес» под общим 76-м номером, однако не провел за команду ни одного матча, выступая в низших дивизионах североамериканских хоккейных лиг.
В минувшем сезоне КХЛ «Трактор» во второй раз в истории дошел до финала Кубка Гагарина. В финальной серии турнира команда проиграла ярославскому «Локомотиву» (1−4).