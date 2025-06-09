СКА объявил о назначении Захаркина на пост советника генерального директора

Позднее Захаркин вновь стал помощником Быкова, в 2014 году они начали совместную работу в СКА. В дебютном же сезоне они привели команду к победе в Кубке Гагарина — первой для команды. В следующем сезоне Захаркин вернулся в «Салават Юлаев», заняв должность тренера-координатора. По ходу сезона он сначала был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а затем утвержден на посту. Проработав в уфимской команде два сезона, помог ей завоевать бронзовые медали чемпионата России (2016). В 2017 году работал главным тренером «Югры». В 2021—2023 годах работал сначала ассистентом, затем главным тренером, а после снова ассистентом в немецком «Крефельде».