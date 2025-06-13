Коршков перешел из «Ак Барса» в «Трактор»

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Ак Барс» и в 65 матчах набрал 24 (8+16) очка.
В КХЛ Коршков также играл за «Амур» и «Локомотив». В 512 матчах в лиге он набрал 223 (87+136) очка.
«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ, — заявил генменеджер “Трактора” Алексей Волков. — Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в “Трактор” — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бена Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал».