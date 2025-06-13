Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.39
П2
2.70

Коршков перешел из «Ак Барса» в «Трактор»

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Егором Коршковым, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Ак Барс» и в 65 матчах набрал 24 (8+16) очка.

В КХЛ Коршков также играл за «Амур» и «Локомотив». В 512 матчах в лиге он набрал 223 (87+136) очка.

«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ, — заявил генменеджер “Трактора” Алексей Волков. — Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в “Трактор” — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бена Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал».