Коршков перешел из «Ак Барса» в «Трактор»

«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ, — заявил генменеджер “Трактора” Алексей Волков. — Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в “Трактор” — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бена Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал».