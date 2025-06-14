Александр Пашков высказался о Дмитрии Рашевском и «Авангарде»

— Надо понимать, что Рашевский — очень важный актив для атаки «Динамо». Ему 24 года, он находится в расцвете сил, его звено — это 30−40% от потенциала всей атаки «Динамо». Бывший генменеджер «Динамо», который перешёл в «Авангард» (Алексей Сопин. — Прим. «Чемпионата»), — профессионал, он знает силу Рашевского. Отсюда такое предложение Омска, которое «Динамо» было вынуждено повторить.