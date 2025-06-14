Александр Пашков высказался о Дмитрии Рашевском и «Авангарде»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном переходе нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард». Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение омского клуба.
— Надо понимать, что Рашевский — очень важный актив для атаки «Динамо». Ему 24 года, он находится в расцвете сил, его звено — это 30−40% от потенциала всей атаки «Динамо». Бывший генменеджер «Динамо», который перешёл в «Авангард» (Алексей Сопин. — Прим. «Чемпионата»), — профессионал, он знает силу Рашевского. Отсюда такое предложение Омска, которое «Динамо» было вынуждено повторить.
— Но агент игрока уже сказал, что тот хочет играть в Омске, поскольку там работает тренер из НХЛ.
— Послушайте, в нашем хоккее работает только один фактор — деньги. Фактор тренера из НХЛ — от лукавого. Не воспринимайте его всерьёз, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.
Отметим, что «Динамо» повторило условия и сохранило за собой права на хоккеиста. Если бы московский клуб отказался повторять данное предложение, то Рашевский перешёл бы в «Авангард», а «Динамо» получило бы денежную компенсацию.