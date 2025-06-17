В Словакии пересмотрели позицию по России. Возможно ли вернуть её клубы в КХЛ?

Смена риторики абсолютно понятна. Словакия является в высшей степени хоккейной страной, которая периодически добирается до медалей на отдельных турнирах, однако её кадровый ресурс в мировом хоккее уступает остальным топ-сборным Европы. Словаков не так много в НХЛ (в сезоне-2024/2025 было всего восемь), а игроки местной лиги по большей части не готовы брать на себя ключевые роли на крупных международных соревнованиях. Абсолютно логично, что в этой стране просто не могут позволить себе игнорировать кэхаэловское представительство. Тем более что, повторюсь, в отличие от шведского или финского, оно не сильно уменьшилось (в минувшем сезоне в лиге было пять словаков, причём двое — Мартин Гернат и Рихард Паник — стали важными звеньями чемпионского «Локомотива»). А словацкие чиновники банально не хотят провального выступления на крупных форумах, и потом быть «козлами отпущения» из-за невызова в сборную людей лишь за факт их выступлений в России.