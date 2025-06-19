Александр Медведев высказал мнение о причинах смены СКА домашней арены

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Причина смены хоккейным клубом СКА дворца для домашних матчей может быть связана с низким качеством льда «СКА-Арены». Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший председатель совета директоров СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.
В четверг санкт-петербургский хоккейный клуб СКА объявил о том, что команда домашние матчи сезона-2025/26 проведет в Ледовом дворце. Клуб объяснил такое решение низкой транспортной доступностью в связи с закрытием на ремонт станции метро «Парк Победы». Длительная реконструкция станции, на два года, предположительно начнется с конца июня.
«Как показал хоккейный турнир на ПМЭФ, качество льда не соответствует современным стандартам и требованиям. Это общее мнение большинства участников», — сказал Медведев, который принимал участие в организованном в рамках ПМЭФ Фонбет — Кубке Росконгресса.
«СКА-Арена» была построена в 2023 году и является самым большим хоккейным дворцом в мире. Она вмещает 21 500 зрителей, 1 марта на «СКА-Арене» был установлен мировой рекорд посещаемости на хоккейных аренах — матч первого раунда плей-офф КХЛ между СКА и нижегородским «Торпедо» посетили 23 905 зрителей. Ледовый дворец вмещает 12 300 зрителей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.