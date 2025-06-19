Александр Медведев высказал мнение о причинах смены СКА домашней арены

В четверг санкт-петербургский хоккейный клуб СКА объявил о том, что команда домашние матчи сезона-2025/26 проведет в Ледовом дворце. Клуб объяснил такое решение низкой транспортной доступностью в связи с закрытием на ремонт станции метро «Парк Победы». Длительная реконструкция станции, на два года, предположительно начнется с конца июня.