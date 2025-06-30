Прошёл месяц лета, а усиления всё нет. СКА вообще собирается действовать на рынке?

Да и в нападении всё не так гладко, как могло бы показаться. И даже не потому, что подписание Игоря Ларионова-младшего практически неизбежно — ирония относительно этого трансфера понятна, но не стоит раньше времени ставить крест на форварде, который в определённой роли может быть полезен.