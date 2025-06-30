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Прошёл месяц лета, а усиления всё нет. СКА вообще собирается действовать на рынке?

До начала сборов остаётся 31 день — где новички?

Источник: ska.ru

Из 22 клубов, которые примут участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, всего три к исходу первого месяца лета не подписали ни одного новичка — «Куньлунь», «Барыс» и… СКА.

Если отсутствие активности первых двух команд особо никого не смущает — с казахстанским клубом после смены курса всё предельно понятно, а китайско-мытищинские «драконы» никогда не были теми, кто взрывает рынок — то тишина от петербургских армейцев — одно из главных откровений нынешнего межсезонья.

Хотя ещё пару месяцев назад, до увольнения из армейского клуба Романа Ротенберга, все ожидали очередную тотальную закупку от представителей Северной столицы — слухи связывали со СКА Зака Фукале и Тревора Мёрфи, Дерека Барака и Джереми Роя, Александра Радулова и Максима Джиошвили. И это только небольшая часть тех, кто попал на радар петербуржцев — правда, эти шестеро игроков к переходам были ближе остальных.

Но вместо объявления долгожданных новичков болельщики клуба из официальных источников пока что читают о периодически проходящих заседаниях нового совета директоров, памятных датах, легендах прошлого и скидках на атрибутику. Которая вскоре ввиду грядущего ребрендинга станет устаревшей.

Отсутствие изменений/усиления текущего состава поклонников СКА наверняка настораживает. А должно ли? Давайте ещё раз взглянем на ориентировочный ростер армейцев:

  • Толчинский — Воробьёв — Плотников;
  • Акользин — Григоренко — Хайруллин;
  • Зыков — Короткий — х;
  • Алистров — Андронов — Дедунов/Зинченко;
  • Чивилёв, Кузьмин (ОСА), Поляков (ОСА).
  • Галенюк — Земчёнок;
  • Педан — Сапего;
  • Юдин — Зайцев;
  • Кол;
  • Карпухин (ОСА), Смирнов (ОСА).
  • Заврагин, Иванов, Мойсевич, Плешков (ОСА)

Даже в таком виде — с продлением Кузьмина заявка будет полной — состав кажется вполне боеспособным. Да, вряд ли это калибр обладателя Кубка Гагарина, но при должном тренерском управлении такая команда может добиваться самых серьёзных результатов.

Однако слабые места, нуждающиеся в усилении, всё-таки есть. Больше всего вопросов к защите — здесь вроде как, по информации агентства Winners, сохранили Карпухина, хоть СКА об этом до сих пор и не объявил. Но даже с ним армейцам не хватает мощи на синей линии.

Один из последних слухов — петербуржцы выменяют у московского «Динамо» Бреннана Менелла. Всех проблем такой переход не решит, однако нынешний оборонительный корпус в значительной степени усилит.

А вот ещё один возможный трансфер заставляет в этом усомниться — речь о Маркусе Филлипсе, которого Игорь Ларионов тренировал в «Торпедо». И от вероятности такого перехода в Петербурге вполне могут схватиться за голову — вряд ли канадский защитник соответствует тому уровню, который, по словам нового главного тренера СКА, хочет видеть руководство команды.

Да и в нападении всё не так гладко, как могло бы показаться. И даже не потому, что подписание Игоря Ларионова-младшего практически неизбежно — ирония относительно этого трансфера понятна, но не стоит раньше времени ставить крест на форварде, который в определённой роли может быть полезен.

Речь о предполагаемом уходе Сергея Толчинского — по словам Шуми Бабаева, обращение к руководству клуба с просьбой отпустить форварда в другую команду уже состоялось, поэтому остаётся лишь дождаться момента, когда он покинет команду официально.

Та же участь может постигнуть и Михаила Григоренко — его агент об обмене не просил, однако клуб якобы и сам не прочь расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В случае если они сменят место работы, СКА точно придётся выходить на рынок — но пока, помимо Меннелла, действительно хороших слухов для болельщиков армейцев нет. Может, Ларионов всё-таки планирует привлекать молодёжь, как он и говорил на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера?

Так или иначе, всё должно проясниться через месяц — именно столько остаётся до начала предсезонных сборов. К их началу мы должны увидеть тот самый новый — или старый новый — СКА.