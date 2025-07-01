Роман Ротенберг возвращается в КХЛ! Чем бывший тренер СКА будет заниматься в «Динамо»?

Однако с тренерством в КХЛ — а он заявлял о желании к нему вернуться — экс-наставнику СКА пока что придётся подождать. Что, впрочем, было понятно и из другой его цитаты в середине июня: «Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений. Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне».