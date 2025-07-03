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Московское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ

Московское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

К бригаде Алексея Кудашова присоединился старший тренер Ильнур Гизатуллин, в прошлом сезоне работавший в «Адмирале».

Также в тренерский штаб вошёл Андрей Скопинцев, который с 2015 года с перерывом на один сезон работает тренером основной команды московского клуба. С сезона-2021/2022 входит в штаб тренер по развитию Андрей Писарев. Присоединился к динамовцам перед началом прошлого сезона тренер вратарей Артём Яцкевич. С мая 2021 года тренером по физической подготовке является Ларс-Йоран Альквист. Третий сезон в клубе проведёт тренер по физической подготовке Александр Ахлаткин.

В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина.