СКА сыграет против «Куньлуня» 6 сентября в Петербурге

Встреча состоится 6 сентября в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», но будет носить для команды Игоря Ларионова гостевой характер, так как в сезоне-2025/26 домашние матчи на данной площадке будет проводить «Куньлунь». СКА в июне объявил, что предстоящий сезон команда проведет в Ледовом дворце.