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СКА сыграет против «Куньлуня» 6 сентября в Петербурге

СКА в первом матче сезона сыграет 6 сентября в Петербурге против «Куньлуня».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. СКА стартует в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гостевым матчем против пекинского «Куньлуня», сообщается в Telegram-канале петербургского клуба.

Встреча состоится 6 сентября в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», но будет носить для команды Игоря Ларионова гостевой характер, так как в сезоне-2025/26 домашние матчи на данной площадке будет проводить «Куньлунь». СКА в июне объявил, что предстоящий сезон команда проведет в Ледовом дворце.

8 сентября СКА сыграет в гостях с бывшей командой Ларионова нижегородским «Торпедо», после чего команду ждут два домашних матча против челябинского «Трактора» (12 сентября) и тольяттинской «Лады» (14 сентября).

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Полное расписание регулярного чемпионата будет опубликовано в понедельник.