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СКА меняет все: первым под раздачу попал клуб ВХЛ. Что происходит в Петербурге?

Армейцы начинают писать новую историю без Романа Ротенберга.

Источник: ХК СКА-ВМФ

Нынешнее межсезонье можно с уверенностью назвать одним из самых ярких в истории СКА. Клуб с берегов Невы практически каждое межсезонье дает инфоповоды, и это межсезонье не стало исключением. Главной новостью стал уход Ротенберга с поста главного тренера СКА. После таких громких изменений стало ясно, что новое руководство хочет полностью избавиться от наследия, которое за последние несколько лет оставил Роман Борисович.

СКА вновь переезжает в «Ледовый»

Команда из Санкт-Петербурга вновь переезжает с левого берега Невы на правый. Петербуржцы до сих пор не могут расстаться со старой ареной. За последние два года команда дважды пыталась переехать, но обе попытки остались безуспешными, и СКА неизменно возвращался на проспект Пятилеток.

В прошлый раз причиной возвращения стало возгорание на «СКА Арене», но сейчас клуб сетует на низкую транспортную доступность. Самое абсурдное и удивительное в этой ситуации то, что дворец на проспекте Гагарина не будет пустовать в предстоящем сезоне, потому что туда переезжает «Куньлунь». Многим становится понятно, что причина переезда вовсе не логистические проблемы, а экономия. В этом межсезонье бюджет команды сократился вдвое, и теперь СКА не может себе позволить аренду такого масштабного сооружения, как «СКА Арена».

Ребрендинг клуба

Удивительно, что при существенном сокращении бюджета СКА планирует провести полный ребрендинг, изменить стиль и представить новый логотип. Маркетинговые истории, особенно касающиеся больших клубов и брендов, требуют больших финансовых вливаний. При этом существует довольно серьезный риск, что эта история не сможет окупить себя и приведет к затратам впустую. Можно вспомнить большое количество клубов, которые встречались с огромным количеством хейта после своих стилистических перемен.

«СКА-Нева» переименована в «СКА-ВМФ»

Первым из клубов, которые попали под смену бренда, стал коллектив из ВХЛ. Фарм-клуб армейцев сменит название «СКА-Нева» на «СКА-ВМФ». В официальном заявлении клуба сказано:

«Санкт-Петербург является морской столицей России, местом дислокации главного штаба Военно-морского флота. Кроме того, с 2008 по 2013 год фарм-клуб СКА именовался ХК ВМФ. Новое название “СКА-ВМФ” объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность команды к системе СКА, подчеркивая связь нашего города с военно-морским флотом. В ближайшее время будут представлены обновленные логотип и игровая форма “СКА-ВМФ”. Они сохранят традиционные клубные цвета, которые будут сочетаться с элементами, отражающими принадлежность к флоту и Санкт-Петербургу».

Такие изменения прямо показывают, что руководство клуба всеми силами попытается полностью избавиться от всего того, что когда-то привносил Ротенберг.

Отметим, что фарм-клуб армейцев, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге, носил название ВМФ в период с 2008 по 2013 год.

Федор Носов