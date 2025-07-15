СКА меняет все: первым под раздачу попал клуб ВХЛ. Что происходит в Петербурге?

В прошлый раз причиной возвращения стало возгорание на «СКА Арене», но сейчас клуб сетует на низкую транспортную доступность. Самое абсурдное и удивительное в этой ситуации то, что дворец на проспекте Гагарина не будет пустовать в предстоящем сезоне, потому что туда переезжает «Куньлунь». Многим становится понятно, что причина переезда вовсе не логистические проблемы, а экономия. В этом межсезонье бюджет команды сократился вдвое, и теперь СКА не может себе позволить аренду такого масштабного сооружения, как «СКА Арена».