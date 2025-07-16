Егор Яковлев: «Надеюсь, спортивный принцип скоро будет не только на словах»

В Москве в конце прошлой недели прошел второй «Матч года» между звездными российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Среди представителей КХЛ одним из самых статусных игроков был защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. В составе сборной России он выигрывал чемпионат мира 2014 года в Минске, золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане и серебро Олимпиады-2022 в Пекине. Кроме того, на его счету две победы в Кубке Гагарина — в 2017 году в составе петербургского СКА и в 2024 году в составе «Металлурга».
В интервью «Известиям» Егор Яковлев поделился мнением о продолжающемся отстранении сборной России от международных соревнований, высказался о новичках «Металлурга», жизни в Магнитогорске и рассказал об эмоциях от «Матча года».
— Какие впечатления от участия в «Матче года»?
— Всё круто! Второй год подряд получаю максимальное удовольствие от матча, от того, насколько ребята — Михаил Сергачёв и Артемий Панарин — молодцы, что всё так здорово организовали. На высшем уровне всё организовано. Всё сделано для болельщиков, чтобы они увидели всех лучших русских хоккеистов, которые играют на высшем уровне. Тем более важно было увидеть тех ребят, которые играют за границей, потому что сейчас нет игр сборной России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И люди не могут увидеть наших игроков, выступающих в НХЛ. А «Матч года» — отличная возможность посмотреть вживую на всех парней из-за океана. И мы видим, как народу это интересно — ажиотаж мощнейший, все билеты разлетелись за пару часов. Это очень крутое событие — действительно Матч года. Только положительные эмоции.
— Обычно результат на подобных выставочных мероприятиях не очень всерьез рассматриваются, но то, как команда игроков НХЛ разгромила вашу (15:3), производит впечатление…
— Поэтому люди и идут на этот матч — нет здесь никаких поддавков. Все играют в полную силу. Не просто так у нашей страны лучшая вратарская линия — много ребят в мировом топе. И это сыграло свою роль в прошедшем матче — вратари из НХЛ сыграли здорово. Игорю Шестёркину мы вообще ни одного гола забить не смогли, Сергей Бобровский тоже здорово показал себя — не случайно он в этом году второй раз подряд взял Кубок Стэнли с «Флоридой». Российская вратарская линия — лучшая в мире. Еще у нас в «Магнитке» Илья Набоков подрастает. Правда, в «Матче года» он нашу команду КХЛ не выручил, но оставит свои умения на будущее (улыбается).
— Говорит ли это, что ему рано ехать в НХЛ, о чем было много разговоров в этом году?
— Он съездил туда в расположение «Колорадо», видимо, вернулся после этого на определенных эмоциях и азарте. Сейчас его немножко заземлили (смеется). Но это к лучшему для него.
— Такое произошло со многими молодыми игроками «Металлурга», которые с вами выиграли год назад Кубок Гагарина, но в минувшем сезоне тяжело прошли регулярный чемпионат и вылетели из плей-офф в первом раунде от «Авангарда»?
— Мы с самого начала знали, что сезон будет непростой. Такое всегда бывает после выигранных трофеев. Так оно и получилось. Надо сказать, что мы попали на серьезного соперника в лице омского «Авангарда». Играли с ним на равных, но чего-то не хватило. Думаю, мы сделали работу над ошибками и готовимся к новому сезону.
— Довольны недавним усилением «Магнитки» в лице Сергея Толчинского и Руслана Исхакова?
— Да, безусловно! Это хорошие ребята, хорошие нападающие. Маленькие, техничные. Подходят под нашу систему. Я уже пообщался с обоими, предлагал им помощь с поиском жилья и так далее. Они уже в нашем командном чате. Поэтому всё нормально — ждем, когда они приедут в расположение клуба к началу предсезонки, и будем работать вместе.
— Как коренной магнитогорец что бы посоветовали обоим для адаптации в городе? Всё-таки оба коренные москвичи, в России за пределами столицы из них только Толчинский поиграл — в Балашихе и Петербурге.
— Я не думаю, что тут будут сложности. Многие игроки «Металлурга» оставались жить в Магнитогорске, не являясь коренными жителями города. Взять того же Сергея Мозякина. У нас есть все условия для жизни и работы. Город развивается, и очень быстро. И «Парк притяжения» построен, и многое другое в плане благоустройства делается — скверы отремонтированы, ресторанов достаточно, детских центров. Для жизни максимально хорошие условия. Так что ребята скоро приедут, адаптируются, и всё классно будет.
— Людям из других городов и регионов пора перестать ассоциировать Магнитогорск только с металлургическим комбинатом?
— Комбинат — это, конечно, главный объект в нашем городе. Градообразующий. Без него не было бы, наверное, города. Не наверное, а точно. Потому что там половина населения работает. И хоккейного клуба не было бы, поскольку комбинат — наш основной владелец и спонсор. Но да, это основное. Однако, он делает максимально для города и клуба. И прежде всего для воздуха, чтобы экология была на уровне обычного среднего города. Из-за загазованности многое вкладывается в очистные системы, поэтому Магнитогорска ни в коем случае не нужно бояться.
— Как отреагировали на историю с исчезновением «Витязя» из КХЛ?
— Конечно, есть определенные моменты, когда команды уходят. И жалко, когда такое происходит. Обидно было, когда новокузнецкий «Металлург» ушел из КХЛ — кузница наших многих молодых дарований, откуда очень много звездных воспитанников, играющих значимые роли и в НХЛ, и в КХЛ. Причем не просто играющих, а выигрывающих трофеи — взять того же Бобровского. И из «Витязя» вышло тоже немало сильных хоккеистов. Хочется, чтобы таких неприятных историй было как можно меньше. Надеюсь, подобные команды еще смогут возродиться и играть на высоком уровне. Но пока имеем то, что имеем.
— В начале интервью вы упомянули, что российские зрители сейчас не имеют возможности кроме «Матча года» видеть вживую наших звезд НХЛ, поскольку сборная России не участвует в крупных соревнованиях. За три с половиной года бана свыклись с мыслью, что нас нет на чемпионатах мира и Олимпийских играх?
— С таким сложно свыкнуться или смириться. Спорт должен быть вне политики — об этом мы уже говорили не раз и можно повторить снова. Жалко ребят, которые не смогли пока ощутить атмосферу таких крупных турниров. Особенно за молодых ребят обидно, которые остались без молодёжного и юниорского чемпионатов мира. Да и взрослых хоккеистов тоже жаль, что они не могут сейчас играть на Олимпиаде и других турнирах, которые могут быть у них всего раз в жизни. Они это пропускают не из-за спортивного принципа. Конечно, это несправедливо. Надеюсь, в скором времени спортивный принцип будет не только на словах, но и на деле. И спорт окажется вне политики.
— Вам 33 года. Верите, что доиграете до момента, когда нас разбанят и у вас будет шанс снова поехать на чемпионат мира или Олимпиаду?
— Хочется играть столько, сколько позволит здоровье. Не сомневаюсь, что еще поиграю и буду стараться как можно дольше быть в хоккее. А там посмотрим, поможет мне это поехать со сборной на крупный турнир или нет.
Алексей Фомин