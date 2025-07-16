Егор Яковлев: «Надеюсь, спортивный принцип скоро будет не только на словах»

— Всё круто! Второй год подряд получаю максимальное удовольствие от матча, от того, насколько ребята — Михаил Сергачёв и Артемий Панарин — молодцы, что всё так здорово организовали. На высшем уровне всё организовано. Всё сделано для болельщиков, чтобы они увидели всех лучших русских хоккеистов, которые играют на высшем уровне. Тем более важно было увидеть тех ребят, которые играют за границей, потому что сейчас нет игр сборной России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И люди не могут увидеть наших игроков, выступающих в НХЛ. А «Матч года» — отличная возможность посмотреть вживую на всех парней из-за океана. И мы видим, как народу это интересно — ажиотаж мощнейший, все билеты разлетелись за пару часов. Это очень крутое событие — действительно Матч года. Только положительные эмоции.