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Двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с ЦСКА

Провольнев продлил контракт с ЦСКА на три года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский защитник Владислав Провольнев продлил контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА, сообщается в Telegram-канале столичной команды.

Новое соглашение 30-летнего хоккеиста рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2027/28.

Провольнев выступает за ЦСКА начиная с сезона 2021/22. В составе армейского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).

Всего в активе защитника 490 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и 111 очков (37 голов + 74 передачи). На протяжении карьеры он также выступал в составе московского «Спартака» и череповецкой «Северстали».