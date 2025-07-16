Двукратный обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский защитник Владислав Провольнев продлил контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА, сообщается в Telegram-канале столичной команды.
Новое соглашение 30-летнего хоккеиста рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2027/28.
Провольнев выступает за ЦСКА начиная с сезона 2021/22. В составе армейского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).
Всего в активе защитника 490 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и 111 очков (37 голов + 74 передачи). На протяжении карьеры он также выступал в составе московского «Спартака» и череповецкой «Северстали».