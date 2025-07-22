Игорь Ларионов подробно рассказал о новом тренерском штабе СКА

"Владимир Филатов отвечает за работу с нападающими. В его зоне ответственности — структура игры в нападении и дизайн тренировок. Евгений Кетов отвечает за игру в большинстве и меньшинстве. Кроме того, он будет проводить индивидуальную работу с игроками, особенно с нападающими. Максим Семёнов — тренер защитников, его зона ответственности — выстраивание системной игры в обороне. Юрий Ключников — тренер вратарей, перед ним стоит задача помочь сделать шаг вперёд нашим российским голкиперам.