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Игорь Ларионов подробно рассказал о новом тренерском штабе СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал новый тренерский штаб армейского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал новый тренерский штаб армейского клуба.

"Владимир Филатов отвечает за работу с нападающими. В его зоне ответственности — структура игры в нападении и дизайн тренировок. Евгений Кетов отвечает за игру в большинстве и меньшинстве. Кроме того, он будет проводить индивидуальную работу с игроками, особенно с нападающими. Максим Семёнов — тренер защитников, его зона ответственности — выстраивание системной игры в обороне. Юрий Ключников — тренер вратарей, перед ним стоит задача помочь сделать шаг вперёд нашим российским голкиперам.

Филипп Арзамазов — Фил — отвечает за процесс, который многие не видят, который находится за кулисами: подготовку и поддержание физического состояния игроков, их стабильность в каждом матче. Андрей Цайслер — видеотренер, он разрабатывает аналитические программы и делает видеоанализ каждой команды и тех игровых вещей, которые требует тренерский штаб.

Сплочённый коллектив, правильные ребята, с амбициями — главное, чтобы команда была интересной, прогрессивной, растущей и успешной", — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.