Олимпийскому чемпиону нет места в «Динамо»! Игроки отказываются от денег ради контракта Гусева

Веских поводов падать по деньгам у Гусева нет. Впрочем, как и у его одноклубников. Нет, конечно, присутствие Никиты в составе — важнейшее условие при походе за Кубком Гагарина. Вряд ли можно найти такого же мастеровитого игрока, способного нарисовать гол в самый сложный момент матча. Сообщалось, что «Динамо» претендовало на Даниэля Спронга, который в итоге выбрал ЦСКА. Но за голландца из КХЛ пришлось бы заплатить не меньше. А ведь еще есть такая штука как адаптация, да и для Спронга «Динамо» — пустой звук, чего наверняка не скажешь про героя Пхенчхана.