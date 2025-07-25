Олимпийскому чемпиону нет места в «Динамо»! Игроки отказываются от денег ради контракта Гусева

Сколько раз вы слышали, что это межсезонье КХЛ — уникальное? Чего только стоят переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург, закрытие «Витязя» или увольнение Романа Ротенберга. А то, что всего за неделю до начала сборов без контрактов находятся одни из лучших игроков лиги, в любое другое межсезонье вызвало бы шок. Но теперь на это даже не все обращают внимание. И если расторжение контракта с Владимиром Ткачевым прошло довольно громко, то другой большой мастер будто забыт. Речь о Никите Гусеве.
Примечательно, что Гусев и Ткачев — похожие игроки. Оба умные, заточенные на передачу, настоящие маэстро большинства. Что тот, что другой — праворукие. Неслучайно, когда Артемий Панарин уезжал из СКА в НХЛ, на его место рассматривался как Ткачев, так и Гусев. Выиграл этот кастинг Никита, который старше Владимира на три года. Впрочем, через какое-то время Ткачев тоже поиграл в Санкт-Петербурге и, фактически, занял место Гусева.
Отсутствие контрактов у Гусева и Ткачева можно расценить как некую тенденцию. Мол, КХЛ меняется, хоккей убыстряется, а тренерам нужны физические крепкие бегунки, а не художники. Но эта версия верна только наполовину. Ткачев действительно не подошел Ги Буше, который и выступил инициатором расставания с форвардом, несмотря на действующий пятилетний контракт. Тогда как у Алексея Кудашова идеальный с контакт с лидером «Динамо». Так почему же Гусев до сих пор работы?
А вот тут мы снова возвращаемся к тому, что ситуации Ткачева и Гусева кое в чем похожи. Но параллели стоит проводить не в стиле их игры, а в зарплатной ведомости. 120 миллионов Ткачева мешали менеджменту «Авангарда» подписывать игроков, нужных Буше. В «Динамо», напротив, всех, кого планировали, подписали, а вот на Гусева… не осталось денег! Как так? Почему в московском клубе не оставили средств на олимпийского чемпиона? И что «Динамо» со всем этим будет делать?
Последний, на данный момент, игрок, подписанный «Динамо» — Максим Комтуа. Канадец хотел вернуться домой, но не нашел работу в НХЛ и решил остаться в России еще на два года. Если он согласился на те 50 миллионов, что были у него в прошлом сезоне, то москвичи упрутся в потолок без малейших зазоров. А как же Гусев? Ради того, чтобы подписать свою главную звезду, бело-голубые судорожно переподписывают контракты.
Для того, чтобы вписать контракт Гусева под потолок, динамовцы перезаключают контракты с понижением зарплаты. Клуб уже провернул этот трюк с капитаном: Игорь Ожиганов вместо 65 миллионов будет получать 30 или 35. Аналогичная ситуация с Кириллом Адамчуком. Силовой защитник с 35 миллионов подвинулся на 20. Таким образом, «Динамо» высвободило порядка 50 миллионов рублей. Внушительно, но все равно не хватает на Гусева. Разумеется, если он сам не сделает клубу скидку. В минувшем сезоне жалование Никиты составляло 70 миллионов.
Веских поводов падать по деньгам у Гусева нет. Впрочем, как и у его одноклубников. Нет, конечно, присутствие Никиты в составе — важнейшее условие при походе за Кубком Гагарина. Вряд ли можно найти такого же мастеровитого игрока, способного нарисовать гол в самый сложный момент матча. Сообщалось, что «Динамо» претендовало на Даниэля Спронга, который в итоге выбрал ЦСКА. Но за голландца из КХЛ пришлось бы заплатить не меньше. А ведь еще есть такая штука как адаптация, да и для Спронга «Динамо» — пустой звук, чего наверняка не скажешь про героя Пхенчхана.
В случае с Ожигановым такие уступки можно связать с тем, что он — капитан команды, а Гусев — его близкий друг. А еще, что немаловажно, Игорь снижает сумму контракта, но увеличивает его срок еще на год. Для игрока, кому уже за 30, можно считать за аргумент. А вот Адамчук, который и не динамовец вовсе, и с Гусевым им детей не крестить, отказывается от кровных миллионов даже без увеличения срока соглашения. Странно? Более чем.
«Динамо» — не первый клуб, который устраивает такие финты. Первопроходцем был СКА, где Арсений Грицюк решился на значительное уменьшение зарплаты «ради игры с Евгением Кузнецовым». Недавно на аналогичный шаг пошел Дамир Шарипзянов. Многие в Омске объяснили это «лояльностью к клубу» в исполнении капитана. Не секрет, что благодаря массовым уменьшением зарплаты удалось сохранить чемпионский состав «Локомотив».
Вот только у ярославцев был вполне легальный и понятный механизм: премии за Кубок Гагарина не идут под потолок. Их выдают в счет будущей заработной платы, и все довольны. Что «Динамо» предложило Ожиганову и Адамчуку, разумеется кроме эксклюзивной возможности поиграть еще год-другой с Гусевым, не очень понятно. Исходя из норм регламента, динамовцы могу переподписать с понижением контракт еще одного игрока, но не более.
Скорее всего, Гусев от «Динамо» никуда не денется. Агенты нападающего открыто говорят, что кроме бело-голубых они никакие варианты больше не рассматривают. Возможно, заминка как раз и связана с тем, что москвичи пытаются решить свои контрактные вопросы. Но ясно одно: КХЛ пора запретить переподписывать действующие соглашения. Как минимум — с понижением. А еще похоже, что с уходом спортивного директора Алексея Сопина в «Динамо» некому сложить «2+2», чтобы не превышать потолок зарплат. Математика у столичного клуба явно не сходится.
Дмитрий Ерыкалов